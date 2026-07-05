Германия ужесточает правила: заявок на убежище стало значительно меньше

Количество просителей убежища в Германии за первые шесть месяцев 2026 года существенно снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на данные федерального Министерства внутренних дел ФРГ пишет DW.

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Почему сократилось количкство просителей убежища?

Как сообщило министерство, в первые полгода 2026-го 39 646 человек впервые обратились за предоставлением статуса беженца в Германии.

За первые шесть месяцев прошлого года федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) приняло 61 336 таких заявлений.

За аналогичный период в 2024 году власти страны получили около 121 000 таких прошений.

Просители убежища прибывали в основном из Афганистана, Сирии, Турции и Сомали.

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ЕС разрешил депортировать беженцев в третьи страны

В середине июня 2026 года в ЕС вступили в силу новые правила о предоставлении убежища. Они вводят обязательную проверку оснований для предоставления такого статуса на внешних границах Евросоюза и более быструю систему депортаций людей, не имеющих права на международную защиту.

В последние месяцы государства-члены ЕС также согласовали дополнительные, более строгие правила, для соискателей убежища. В частности, они предусматривают возможность депортировать мигрантов и беженцев в третьи страны.