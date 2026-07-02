Германия отменяет Bürgergeld: украинские беженцы и безработные переходят на более жесткий режим соцпомощи

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 июля 2026, 16:19 Читати українською

Германия отменяет Bürgergeld: украинские беженцы и безработные переходят на более жесткий режим соцпомощи

С 1 июля Германия заменяет социальную помощь Bürgergeld на базовый доход Grundsicherung. Изменение касается около 5,5 млн. жителей страны, в том числе и украинских беженцев. Новые правила существенно более жесткие: меньше льгот, больше санкций и обязанность соглашаться на любую работу. Об этом сообщает DW .

С 1 июля Германия заменяет социальную помощь Bürgergeld на базовый доход Grundsicherung.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что изменилось за несколько дней?

Еще в конце июня Bürgergeld казался неизменным стандартом социальной помощи. А сегодня уже сообщается, что правила игры меняются.

Grundsicherung отличается от Bürgergeld прежде всего подходом к получателям: государство теперь приоритизирует скорейшее трудоустройство, а не обучение или повышение квалификации.

Конкретные изменения:

  • Безработные обязаны соглашаться на любую работу, которую физически, психически и психологически способны выполнять, даже если она не соответствует их квалификации.
  • Пропуск встреч в центре занятости или отказ подавать заявки на вакансии может привести к сокращению или полной отмене выплат.
  • Сбережения в €40 000 получатели должны потратить уже в первый год после подачи заявления — раньше эти средства не учитывались круглый год.
  • Расходы на жилье компенсируются только в ограниченном объеме.
  • Центры занятости будут тщательнее проверять стоимость активов и условия проживания лиц, подавших заявление на помощь.

Кто получает Grundsicherung

Из 5,5 млн получателей менее трети реально доступны для рынка труда. У 1,2 млн безработных нет подтвержденной квалификации. Около 16 тысяч считаются «полными отказниками» — они неоднократно отклоняли предложения работы и не появлялись на встрече с представителями джобцентров.

Еще около 2 млн получателей не могут работать из-за ухода за родственниками, воспитания детей или недостаточного дохода от имеющейся работы. Из них 1,8 млн — дети и молодежь.

Для украинских беженцев изменения означают существенно более жесткие условия: отныне невозможно откладывать поиск работы, ссылаясь на языковой барьер или несоответствие специальности: для них найдутся рабочие места, не требующие знания языка вообще.

Читайте на также: Украинцы получат право на пребывание в Европе еще на год, но есть нюансы

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+10
lider2000
lider2000
2 июля 2026, 16:44
#
Отлично. Давно бьі так.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами