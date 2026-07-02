Германия отменяет Bürgergeld: украинские беженцы и безработные переходят на более жесткий режим соцпомощи

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Что изменилось за несколько дней?

Еще в конце июня Bürgergeld казался неизменным стандартом социальной помощи. А сегодня уже сообщается, что правила игры меняются.

Grundsicherung отличается от Bürgergeld прежде всего подходом к получателям: государство теперь приоритизирует скорейшее трудоустройство, а не обучение или повышение квалификации.

Конкретные изменения:

Безработные обязаны соглашаться на любую работу, которую физически, психически и психологически способны выполнять, даже если она не соответствует их квалификации.

Пропуск встреч в центре занятости или отказ подавать заявки на вакансии может привести к сокращению или полной отмене выплат.

Сбережения в €40 000 получатели должны потратить уже в первый год после подачи заявления — раньше эти средства не учитывались круглый год.

Расходы на жилье компенсируются только в ограниченном объеме.

Центры занятости будут тщательнее проверять стоимость активов и условия проживания лиц, подавших заявление на помощь.

Кто получает Grundsicherung

Из 5,5 млн получателей менее трети реально доступны для рынка труда. У 1,2 млн безработных нет подтвержденной квалификации. Около 16 тысяч считаются «полными отказниками» — они неоднократно отклоняли предложения работы и не появлялись на встрече с представителями джобцентров.

Еще около 2 млн получателей не могут работать из-за ухода за родственниками, воспитания детей или недостаточного дохода от имеющейся работы. Из них 1,8 млн — дети и молодежь.

Для украинских беженцев изменения означают существенно более жесткие условия: отныне невозможно откладывать поиск работы, ссылаясь на языковой барьер или несоответствие специальности: для них найдутся рабочие места, не требующие знания языка вообще.

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