Хлеб может стать дороже уже в июле: пекари объяснили, почему

В июле в Украине хлеб может подорожать примерно на 5%. Основной причиной называют рост затрат производителей, прежде всего на оплату труда после изменения условий найма работников. Об этом заявил первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко, сообщает «РБК-Украина».

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Что будет влиять на цену?

По словам Тараненко, ключевым фактором возможного повышения цен стало постановление Кабинета Министров Украины № 692, которое изменило требования к уровню средней заработной платы на предприятиях для бронирования военнообязанных работников.

Если раньше этот показатель составлял около 21 тыс. грн, то теперь он должен быть примерно 26 тыс. грн.

Тараненко отметил, что расходы на оплату труда превышают 20% в структуре себестоимости хлеба. Соответственно, повышение зарплат более чем на 20% увеличит расходы производителей примерно на 5−6%.

«Именно этот фактор станет основной причиной подорожания хлеба. Я оцениваю возможное повышение цены примерно в 5%», — пояснил он.

По мнению Тараненко, такое повышение цен является вынужденной мерой и не связано с желанием производителей увеличить прибыль.

Он также отметил, что на себестоимость продукции влияют расходы на электроэнергию, логистику, ремонт оборудования, импортное сырье и жаркую погоду, однако их влияние менее ощутимо.

В то же время, по словам Тараненко, в последнее время цены на муку оставались практически неизменными, а в отдельных случаях даже несколько снизились, поэтому этот фактор существенно не влияет на конечную стоимость хлеба.

Он также подчеркнул, что нового скачка цен в связи с поступлением нового урожая зерна этим летом не ожидается. Более точные прогнозы, по его словам, можно будет сделать не раньше второй половины августа, когда станет ясно качество зерна и ситуация на мировом рынке.

Кроме того, в отрасли не прогнозируют дефицита ржи, поскольку урожай этого года, как ожидается, полностью обеспечит внутренние потребности страны.