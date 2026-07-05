Хлеб может стать дороже уже в июле: пекари объяснили, почему

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 июля 2026, 9:41 Читати українською

Хлеб может стать дороже уже в июле: пекари объяснили, почему

В июле в Украине хлеб может подорожать примерно на 5%. Основной причиной называют рост затрат производителей, прежде всего на оплату труда после изменения условий найма работников. Об этом заявил первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко, сообщает «РБК-Украина».

В июле в Украине хлеб может подорожать примерно на 5%.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Что будет влиять на цену?

По словам Тараненко, ключевым фактором возможного повышения цен стало постановление Кабинета Министров Украины № 692, которое изменило требования к уровню средней заработной платы на предприятиях для бронирования военнообязанных работников.

Если раньше этот показатель составлял около 21 тыс. грн, то теперь он должен быть примерно 26 тыс. грн.

Тараненко отметил, что расходы на оплату труда превышают 20% в структуре себестоимости хлеба. Соответственно, повышение зарплат более чем на 20% увеличит расходы производителей примерно на 5−6%.

«Именно этот фактор станет основной причиной подорожания хлеба. Я оцениваю возможное повышение цены примерно в 5%», — пояснил он.

По мнению Тараненко, такое повышение цен является вынужденной мерой и не связано с желанием производителей увеличить прибыль.

Он также отметил, что на себестоимость продукции влияют расходы на электроэнергию, логистику, ремонт оборудования, импортное сырье и жаркую погоду, однако их влияние менее ощутимо.

В то же время, по словам Тараненко, в последнее время цены на муку оставались практически неизменными, а в отдельных случаях даже несколько снизились, поэтому этот фактор существенно не влияет на конечную стоимость хлеба.

Он также подчеркнул, что нового скачка цен в связи с поступлением нового урожая зерна этим летом не ожидается. Более точные прогнозы, по его словам, можно будет сделать не раньше второй половины августа, когда станет ясно качество зерна и ситуация на мировом рынке.

Кроме того, в отрасли не прогнозируют дефицита ржи, поскольку урожай этого года, как ожидается, полностью обеспечит внутренние потребности страны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
kadaad1988
kadaad1988
5 июля 2026, 11:42
#
Супер!!! Такой фигней оправдают все повышения!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами