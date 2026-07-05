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5 июля 2026, 11:08 Читати українською

Четырехдневная рабочая неделя: украинцам могут сократить график без уменьшения зарплат

В Украине предлагают ввести четырёхдневную рабочую неделю без сокращения заработной платы. Соответствующую петицию № 41/010242−26эп зарегистрировали на сайте Кабмина, сообщает «Судебно-юридическая газета».

В Украине предлагают ввести четырёхдневную рабочую неделю без сокращения заработной платы.

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Авторы считают, что такой подход поможет украинцам лучше восстанавливаться в условиях войны, снизит уровень профессионального выгорания, повысит производительность труда и приблизит организацию труда в Украине к европейским практикам.

Что предлагают изменить?

Авторы петиции предлагают внести в Трудовой кодекс Украины изменения, предусматривающие:

  • установление максимальной продолжительности рабочего времени — не более четырех рабочих дней или 32 часов в неделю;
  • обязательное сохранение полного размера заработной платы;
  • гарантирование работникам права на полноценный отдых.

Также в петиции предлагается запустить обязательный государственный пилотный проект с определением отраслей, бюджетных учреждений и частных предприятий, которые первыми перейдут на новый формат работы. После оценки результатов полученный опыт предлагают распространить на всю страну.

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Почему это будет эффективнее?

Авторы отмечают, что из-за войны украинцы длительное время живут в условиях постоянной психологической нагрузки, вызванной воздушными тревогами, обстрелами, недосыпанием и хроническим стрессом.

По их мнению, дополнительный выходной день позволит лучше восстанавливать нервную систему, уделять время лечению, полноценному отдыху и снижению уровня стресса.

Также в петиции отмечается, что результаты международных экспериментов, проведенных в Великобритании, Ирландии, Испании и Исландии, якобы свидетельствуют об отсутствии снижения производительности после перехода на четырехдневную рабочую неделю. В отдельных случаях, как утверждают авторы, она даже росла на 15−35 %.

Отдельно они ссылаются на крупнейший британский эксперимент, в ходе которого, по их словам, количество больничных дней сократилось на 65%, а 71% работников сообщили об уменьшении профессионального выгорания.

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Среди ожидаемых результатов реформы в петиции также указаны:

  • сокращение расходов работодателей на содержание офисов, энергопотребление и логистику;
  • уменьшение текучести кадров и затрат на поиск и адаптацию новых сотрудников;
  • сохранение человеческого капитала в Украине и создание дополнительных стимулов для возвращения украинцев из-за рубежа;
  • развитие внутреннего туризма, сферы услуг, культуры, спорта, малого и среднего бизнеса благодаря дополнительному выходному дню;
  • приближение Украины к европейским подходам в обеспечении баланса между работой и личной жизнью (work-life balance).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Exba
Exba
5 июля 2026, 11:42
#
Так в начале войны даже праздники рабочими сделали, это 10 дней в году. А тут гребут в обратную сторону, сразу -20% рабочих дней
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