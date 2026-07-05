Земля в Украине подорожала более чем в два раза: что показали пять лет рынка

В Украине за пять лет после открытия рынка земли было заключено более 500 тыс. сделок купли-продажи сельскохозяйственных участков. Общая площадь проданной земли составила около 1,15 млн га. Об этом сообщает KSE Агроцентр.

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Как изменились цены

Средневзвешенная номинальная цена гектара увеличилась с около 30 тыс. грн/га в начале работы рынка до 65,8 тыс. грн/га в середине 2026 года. С учетом инфляции цена выросла примерно на 25% — до 37,4 тыс. грн/га в ценах 2021 года. Это соответствует среднему реальному росту на 4,6% в год.

Средняя цена гектара за весь период работы рынка составляла 66,4 тыс. грн/га, а в 2026 году — 87,9 тыс. грн/га. Средний размер земельного участка в одной сделке — 2,32 га.

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Региональная структура рынка остается неравномерной. Наибольшие площади земли в обороте — в Полтавской (107,6 тыс. га), Днепропетровской (94,8 тыс. га) и Харьковской (89,4 тыс. га) областях. В совокупности на них приходится почти треть всей проданной сельскохозяйственной земли.

Где самые высокие цены

Самые высокие средние цены — в Ивано-Франковской (139,0 тыс. грн/га), Львовской (123,4 тыс. грн/га) и Киевской (107,1 тыс. грн/га) областях. Самые низкие — в Херсонской (30,5 тыс. грн/га), Донецкой и Запорожской областях (по 37,0 тыс. грн/га).

Основной оборот постепенно концентрируется вокруг земель для товарного сельскохозяйственного производства. Они составляют 57,2 % всех сделок, но 73,3 % проданной площади. В 2026 году их доля выросла до 60,2 % сделок и 77,1 % площади.

С помощью аукционов уже передано в аренду 237,3 тыс. га сельскохозяйственных земель, проведено 21,1 тыс. успешных аукционов.

Средняя цена аренды по результатам успешных аукционов составляет 9,1 тыс. грн/га, а финальная ставка почти в четыре раза превышает стартовую цену аренды.

Средняя цена победившей заявки на аренду государственных и коммунальных земель выросла с 6,5−7,0 тыс. грн/га в конце 2022 года до 12,3 тыс. грн/га в мае 2026 года. В долларовом эквиваленте она преимущественно держалась в пределах $200−270/га, а в конце анализируемого периода составляла около $274/га.

Аренда земли

Дороже всего государственные и коммунальные земли арендуются в Полтавской (15,8 тыс. грн/га), Винницкой (15,4 тыс. грн/га), Тернопольской (13,8 тыс. грн/га), Кировоградской (13,0 тыс. грн/га) и Киевской (12,2 тыс. грн/га) областях. Самые низкие ставки — в Закарпатской (4,1 тыс. грн/га), Херсонской (4,3 тыс. грн/га) и Донецкой (4,5 тыс. грн/га) областях.

На стоимость аренды также влияют срок договора и размер участка. Короткие договоры до 6 лет дают в среднем 4,7 тыс. грн/га, 7-летние — 10,1 тыс. грн/га, а 14-летние — 11,0 тыс. грн/га.

Как ранее писал «Минфин», открытие рынка земли стало одной из важнейших экономических реформ последних лет. Его дальнейшее развитие будет зависеть от ситуации с безопасностью, доступа аграриев к финансированию, работы земельных аукционов и готовности банков более активно принимать землю в качестве залога.