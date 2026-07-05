Земля в Украине подорожала более чем в два раза: что показали пять лет рынка

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 июля 2026, 9:02 Читати українською

Земля в Украине подорожала более чем в два раза: что показали пять лет рынка

В Украине за пять лет после открытия рынка земли было заключено более 500 тыс. сделок купли-продажи сельскохозяйственных участков. Общая площадь проданной земли составила около 1,15 млн га. Об этом сообщает KSE Агроцентр.

В Украине за пять лет после открытия рынка земли было заключено более 500 тыс. сделок купли-продажи сельскохозяйственных участков.

► Читайте телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Как изменились цены

Средневзвешенная номинальная цена гектара увеличилась с около 30 тыс. грн/га в начале работы рынка до 65,8 тыс. грн/га в середине 2026 года. С учетом инфляции цена выросла примерно на 25% — до 37,4 тыс. грн/га в ценах 2021 года. Это соответствует среднему реальному росту на 4,6% в год.

Средняя цена гектара за весь период работы рынка составляла 66,4 тыс. грн/га, а в 2026 году — 87,9 тыс. грн/га. Средний размер земельного участка в одной сделке — 2,32 га.

Читайте также: Рынок земли в Украине: тенденции и перспективы 2026 года

Региональная структура рынка остается неравномерной. Наибольшие площади земли в обороте — в Полтавской (107,6 тыс. га), Днепропетровской (94,8 тыс. га) и Харьковской (89,4 тыс. га) областях. В совокупности на них приходится почти треть всей проданной сельскохозяйственной земли.

Где самые высокие цены

Самые высокие средние цены — в Ивано-Франковской (139,0 тыс. грн/га), Львовской (123,4 тыс. грн/га) и Киевской (107,1 тыс. грн/га) областях. Самые низкие — в Херсонской (30,5 тыс. грн/га), Донецкой и Запорожской областях (по 37,0 тыс. грн/га).

Основной оборот постепенно концентрируется вокруг земель для товарного сельскохозяйственного производства. Они составляют 57,2 % всех сделок, но 73,3 % проданной площади. В 2026 году их доля выросла до 60,2 % сделок и 77,1 % площади.

С помощью аукционов уже передано в аренду 237,3 тыс. га сельскохозяйственных земель, проведено 21,1 тыс. успешных аукционов.

Средняя цена аренды по результатам успешных аукционов составляет 9,1 тыс. грн/га, а финальная ставка почти в четыре раза превышает стартовую цену аренды.

Средняя цена победившей заявки на аренду государственных и коммунальных земель выросла с 6,5−7,0 тыс. грн/га в конце 2022 года до 12,3 тыс. грн/га в мае 2026 года. В долларовом эквиваленте она преимущественно держалась в пределах $200−270/га, а в конце анализируемого периода составляла около $274/га.

Аренда земли

Дороже всего государственные и коммунальные земли арендуются в Полтавской (15,8 тыс. грн/га), Винницкой (15,4 тыс. грн/га), Тернопольской (13,8 тыс. грн/га), Кировоградской (13,0 тыс. грн/га) и Киевской (12,2 тыс. грн/га) областях. Самые низкие ставки — в Закарпатской (4,1 тыс. грн/га), Херсонской (4,3 тыс. грн/га) и Донецкой (4,5 тыс. грн/га) областях.

На стоимость аренды также влияют срок договора и размер участка. Короткие договоры до 6 лет дают в среднем 4,7 тыс. грн/га, 7-летние — 10,1 тыс. грн/га, а 14-летние — 11,0 тыс. грн/га.

Как ранее писал «Минфин», открытие рынка земли стало одной из важнейших экономических реформ последних лет. Его дальнейшее развитие будет зависеть от ситуации с безопасностью, доступа аграриев к финансированию, работы земельных аукционов и готовности банков более активно принимать землю в качестве залога.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами