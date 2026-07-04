Центробанки меняют структуру резервов: почему золото выигрывает у доллара

За последние 25 лет центральные банки мира существенно изменили структуру резервов. Доллар США по-прежнему остается основным резервным активом, но его доля постепенно сокращается, в то время как золото стало главным выигравшим от этого сдвига. Об этом свидетельствует анализ Visual Capitalist на основе данных МВФ о валютном составе официальных резервов COFER и международной ликвидности IL.

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По оценкам издания, доля доллара в мировых официальных резервах снизилась с почти 59% в 2000 году до менее чем 40% на конец 2025 года, если учитывать резервы в более широком смысле — вместе с золотом. Доля золота за этот период выросла более чем вдвое и достигла 24,5%.

В то же время в узком показателе валютных резервов COFER доллар по-прежнему занимает значительно большую долю. По данным МВФ, в IV квартале 2025 года общий объем мировых валютных резервов составил $13,14 трлн, а доллар оставался основной резервной валютой.

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Доллар по-прежнему на первом месте

Несмотря на разговоры о дедолларизации, ни одна валюта не смогла заменить доллар в резервах центральных банков. Его позиции поддерживают масштаб американской экономики, глубина рынка казначейских облигаций США, роль доллара в мировой торговле и ценообразовании на сырьевые товары.

Евро остается второй по значимости резервной валютой. Японская иена, британский фунт и китайский юань занимают значительно меньшие доли. По данным Reuters со ссылкой на МВФ, в III квартале 2025 года доля доллара в валютных резервах составляла 56,92%, евро — 20,33%, иены — 5,82%.

Это означает, что снижение роли доллара происходит медленно. Центробанки диверсифицируют портфели, но не отказываются от долларовых активов. Для большинства стран доллар по-прежнему остается наиболее ликвидным и удобным инструментом для интервенций, внешних расчетов и управления платежным балансом.

Золото стало главным победителем

Самое заметное изменение — рост роли золота. Его доля в мировых резервах с начала 2000-х годов выросла более чем вдвое и в 2025 году приблизилась к четверти общего объема резервов.

Причины не только в физических закупках. Резкий рост цен на золото в 2024—2025 годах увеличил рыночную стоимость уже имеющихся запасов центральных банков. МВФ в июльском обзоре также отметил, что превышение доли золота над долей американских казначейских бумаг в 2025 году было почти полностью обусловлено именно ценовым эффектом.

Но спрос со стороны центральных банков также сыграл свою роль. Visual Capitalist ранее писал, что больше всего золота с 2000 года накопили Россия и Китай — каждая страна добавила более 1800 тонн. Закупки золота активизировались на фоне стремления уменьшить зависимость от доллара и защитить резервы от геополитических рисков.

В отличие от валют, у золота нет суверенного эмитента. Его нельзя напечатать решением центрального банка другой страны, а риск замораживания или санкционных ограничений для золота ниже, чем для активов в чужой финансовой системе. Именно поэтому оно стало более важным для стран, которые хотят снизить политические риски своих резервов.

Дедолларизация без замены

Текущие данные свидетельствуют не о крахе доллара, а о постепенной диверсификации. Центральные банки не переходят массово на одну альтернативную валюту. Они распределяют резервы между долларом, евро, золотом, иеной, фунтом, юанем и другими активами.

Для доллара это означает медленную потерю доли, но не потерю статуса. Чтобы другая валюта могла конкурировать с ним на равных, нужны крупные и ликвидные рынки долговых инструментов, доверие к правовой системе, открытое движение капитала и готовность мира держать активы в этой валюте десятилетиями. На данный момент ни одна альтернатива не обладает таким набором преимуществ.

Как ранее писал «Минфин», мировые центральные банки всё чаще говорят о желании сократить долю долларовых активов в долгосрочной перспективе. Причина — политические риски, санкции, геополитическая фрагментация и высокая зависимость от американской финансовой системы.

Для инвесторов этот тренд важен как сигнал. Если центральные банки увеличивают долю золота в резервах, это поддерживает долгосрочный спрос на металл. В то же время доллар остается главной валютой мировой финансовой системы, поэтому изменения в резервах будут происходить медленно. Диверсификация уже идет, но она больше похожа на перераспределение рисков, чем на быстрый отказ от доллара.