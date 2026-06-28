В мае украинцы массово продавали золотые слитки, но скупали безналичное золото

На фоне падения мировых цен на золото, в мае просевшее на 1,7%, на украинском банковском рынке зафиксировали интересный и расходящийся тренд. Население Украины активно избавлялось от реальных золотых слитков, но в то же время рекордно инвестировало в безналичный драгоценный металл. Об этом сообщает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Статистика чистых торговых операций населения с золотом через банки за май 2026 выглядит так:

Физическое золото (слитки и монеты): украинцы продали банкам больше металла, чем купили у них. Чистая продажа со стороны населения составила $343 тысячи. Граждане активно «сливают» физическое золото уже второй месяц подряд.

Беспоставочное («виртуальное») золото: здесь зафиксирован противоположный ажиотаж. Население купило на банковские счета гораздо больше безналичного золота, чем продало. Чистое сальдо покупок составило $3,229 миллиона, что стало максимумом за последние три месяца.

Такая тенденция демонстрирует, что, несмотря на снижение стоимости металла на глобальных рынках, украинские инвесторы не теряют интерес к золоту как защитному активу, однако предпочитают более удобные безналичные инструменты.

Напомним

«Минфин» писал, что золото впервые с ноября упало ниже $4 000. В ходе торговой сессии 24 июня стоимость золота снизилась ниже $3 960 за тройскую унцию.