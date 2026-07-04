Миллиардные обороты и сотни ФОП: Гетманцев рассказал, как работают сети суши

По данным председателя парламентского финансового комитета Даниила Гетманцева, подавляющее большинство крупных сетей суши в Украине, возможно, работает по схеме «раздробления» бизнеса на физических лиц-предпринимателей. Об этом он заявил в видео на YouTube.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Такая модель, по его словам, позволяет компаниям с большими оборотами минимизировать налоговую нагрузку, в частности избегать уплаты НДС.

Системная практика

Гетманцев отметил, что речь идет не об единичных случаях, а о системной практике на рынке. По его словам, часть сетей формально не имеет единой юридической структуры, а работает через десятки или сотни индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения.

«Указанные сети заявляют о своей ответственной позиции, при этом не платя налоги, которые сегодня полностью идут на армию… Бухгалтерия в Excel и блокнотах, зарплаты „в конвертах“. Ну и налоги — символические», — заявил Гетманцев.

Кого назвал депутат

В качестве примера Гетманцев привёл сеть Osama Sushi. По его словам, она насчитывает 170 заведений в 91 городе и работает через около 850 индивидуальных предпринимателей на упрощённой системе налогообложения. Депутат утверждает, что в прошлом году эта сеть уплатила в госбюджет 1,4 млн грн, а годом ранее — 139 тыс. грн.

Еще один пример, который привел председатель финансового комитета, — SushiStory, ранее известная как «Суши Wok». По оценке Гетманцева, эта сеть также может работать через десятки индивидуальных предпринимателей из разных групп, а ориентировочные потери бюджета от такой модели могут превышать 270 млн грн в год.

Читайте также: Новая философия налоговиков и риски «дробления бизнеса»

Отдельно депутат обратил внимание на зарплаты в отрасли. По его оценкам, в таких сетях работники часто декларируют около 8 тыс. грн дохода, тогда как средняя зарплата сушиста на рынке составляет примерно 44,5 тыс. грн.

Общие потери бюджета от подобной модели работы на рынке суши Гетманцев оценивает в 1,5−2 млрд грн ежегодно.

В чем заключается схема

Модель дробления бизнеса на индивидуальных предпринимателей обычно работает за счет формального разделения одной сети на большое количество отдельных предпринимателей. Каждый из них может находиться на упрощенной системе налогообложения и платить меньше налогов, чем компания с большим оборотом на общей системе.

Для малого бизнеса модель ИП является законным инструментом. Проблема возникает тогда, когда её использует крупная сеть с единым брендом, централизованным маркетингом, общим сайтом, доставкой, меню и управлением. В таком случае налоговая может рассматривать это как искусственное дробление бизнеса.

Читайте также: Налоговая назвала ключевые признаки дробления бизнеса

Главное налоговое различие — НДС и налоги с зарплат. Если компания фактически работает как крупная сеть, но юридически разбита на множество ФЛП, бюджет может недополучать налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, НДФЛ, военный сбор и ЕСВ с реальных зарплат работников.

Рынок выходит из тени

Тема дробления бизнеса на ФЛП не нова для украинского ритейла и общественного питания. Подобные претензии ранее возникали к сетям магазинов, ресторанов, служб доставки и онлайн-торговли. Для государства этот вопрос стал еще более чувствительным во время войны, когда все дополнительные налоговые поступления напрямую влияют на финансирование армии и бюджета.

Как ранее писал «Минфин», налоговая политика последних лет движется в сторону сокращения возможностей для оптимизации через упрощенную систему. Бизнесу становится все сложнее обосновывать модель с сотнями ФЛП, если фактически речь идет об одной сети с единым управлением, брендом и продажами.

Для рынка общественного питания последствия могут быть ощутимыми. Если налоговая и БЭБ начнут массово проверять такие модели, части сетей придется перестраивать юридическую структуру, переходить на общую систему или повышать прозрачность зарплат. Это может увеличить расходы бизнеса, но в то же время выровнять конкуренцию для компаний, которые уже работают официально.