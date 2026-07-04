До 890 долларов на семью: украинцам в Канаде готовят новые выплаты

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 июля 2026, 11:01 Читати українською

До 890 долларов на семью: украинцам в Канаде готовят новые выплаты

Для украинцев, проживающих сейчас в Канаде, июль принесет несколько важных изменений. Старая программа денежной поддержки уже завершилась, но без помощи наши соотечественники не останутся. Вместо этого правительство запускает новые выплаты, увеличивает размер некоторых социальных пособий и меняет правила получения медицинских услуг, сообщает Новости.LIVE.

Для украинцев, проживающих сейчас в Канаде, июль принесет несколько важных изменений.

► Читайте телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Новое пособие на продукты

С июля начнут выплачивать новое пособие Canada Groceries and Essentials Benefit. Оно предназначено для людей с небольшими доходами, чтобы они могли оплачивать продукты и самые необходимые покупки.

Получить её могут и украинцы, если у них есть статус временного резидента и они проживают в стране не менее 18 месяцев.

Размер выплат составит:

  • до 679 канадских долларов — для одиноких людей;
  • до 890 долларов — для семейных пар;
  • ещё 234 доллара — на каждого ребёнка до 19 лет.

Ничего дополнительно оформлять не нужно — если вы уже подали налоговую декларацию, деньги начислят автоматически.

Читайте также: Украинцев за рубежом ждут новые правила с 1 июля: что изменится

Какие еще выплаты будут в июле

С 10 июля начнут поступать средства по программе Advanced Canada Workers Benefit, которая поддерживает людей с небольшими доходами.

Максимальная сумма пособия составляет:

  • до 1 665 долларов в год — для одиноких работников;
  • до 2 869 долларов — для работающих семей.

А 20 июля семьи с детьми получат очередную выплату Canada Child Benefit.

После индексации максимальная помощь превышает 8 100 канадских долларов в год на каждого ребенка в возрасте до шести лет.

Медицинские услуги

Вместе с новыми выплатами меняются и правила медицинского обслуживания.

Теперь украинцам придется:

  • доплачивать 4 канадских доллара за рецептурные лекарства;
  • самостоятельно оплачивать около 30% стоимости услуг стоматолога, окулиста и психолога.

Что еще изменится

Канадское правительство продлило специальные иммиграционные льготы для украинцев.

Те, кто приехал в страну до конца 2024 года, могут бесплатно продлить открытое разрешение на работу еще на три года. Подать документы можно до 31 марта 2027 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
youknow
youknow
4 июля 2026, 11:32
#
А в Україні?
+
0
kadaad1988
kadaad1988
4 июля 2026, 11:36
#
А в Украине выживайте как хотите, все бабло распилено на оплату власти, депутатов, чинуш, прокуроришек, судей, прочей привластной погани, на их пенсии. Что официально не попало им на карман распиливают на схемах.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами