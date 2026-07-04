До 890 долларов на семью: украинцам в Канаде готовят новые выплаты

Для украинцев, проживающих сейчас в Канаде, июль принесет несколько важных изменений. Старая программа денежной поддержки уже завершилась, но без помощи наши соотечественники не останутся. Вместо этого правительство запускает новые выплаты, увеличивает размер некоторых социальных пособий и меняет правила получения медицинских услуг, сообщает Новости.LIVE .

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Новое пособие на продукты

С июля начнут выплачивать новое пособие Canada Groceries and Essentials Benefit. Оно предназначено для людей с небольшими доходами, чтобы они могли оплачивать продукты и самые необходимые покупки.

Получить её могут и украинцы, если у них есть статус временного резидента и они проживают в стране не менее 18 месяцев.

Размер выплат составит:

до 679 канадских долларов — для одиноких людей;

до 890 долларов — для семейных пар;

ещё 234 доллара — на каждого ребёнка до 19 лет.

Ничего дополнительно оформлять не нужно — если вы уже подали налоговую декларацию, деньги начислят автоматически.

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Какие еще выплаты будут в июле

С 10 июля начнут поступать средства по программе Advanced Canada Workers Benefit, которая поддерживает людей с небольшими доходами.

Максимальная сумма пособия составляет:

до 1 665 долларов в год — для одиноких работников;

до 2 869 долларов — для работающих семей.

А 20 июля семьи с детьми получат очередную выплату Canada Child Benefit.

После индексации максимальная помощь превышает 8 100 канадских долларов в год на каждого ребенка в возрасте до шести лет.

Медицинские услуги

Вместе с новыми выплатами меняются и правила медицинского обслуживания.

Теперь украинцам придется:

доплачивать 4 канадских доллара за рецептурные лекарства;

самостоятельно оплачивать около 30% стоимости услуг стоматолога, окулиста и психолога.

Что еще изменится

Канадское правительство продлило специальные иммиграционные льготы для украинцев.

Те, кто приехал в страну до конца 2024 года, могут бесплатно продлить открытое разрешение на работу еще на три года. Подать документы можно до 31 марта 2027 года.