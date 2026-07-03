Философия налогообложения банковских сверхдоходов от Даниила Гетманцева

Пока страна ведет ожесточенную борьбу за выживание, финансовый сектор демонстрирует выглядящие почти сюрреалистично цифры. Банки отчитываются о рекордных доходах, которые измеряются десятками миллиардов гривен, однако Данило Гетманцев имеет собственное видение того, где эти средства должны приносить пользу. Он убежден: в условиях военного времени «сверхдоходы» не должны становиться только инструментом обогащения отдельных учреждений.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Логика налоговой реформы, которую продвигает глава профильного комитета, достаточно прозрачна. Он не отрицает право банков на прибыль, но настаивает на социальной ответственности. Во времена, когда государственный бюджет вынужден искать каждую гривну для финансирования обороны, созерцание роста капиталов на счетах банкиров воспринимается как вызов обществу.

Чистые доходы банковской системы бьют исторические рекорды не из-за массового кредитования заводов или оборонных предприятий. Банки зарабатывают миллиарды на безрисковых инструментах — депозитных сертификатах НБУ и ОВГЗ. Они зарабатывают просто потому, что государство во время войны держит высокую ставку для гривни. То есть государство платит банкам. — подчеркнул он

Гетманцев проводит параллели с другими секторами экономики, уже испытавшими на себе вес военной налоговой нагрузки, и считает несправедливым, когда финансовая система остается в режиме «особого содействия».

Критику потенциального оттока капитала или рисков для стабильности он отвергает, называя такие аргументы попыткой защитить собственную маржу любой ценой. По его оценкам, банковская система достаточно капитализирована, чтобы поделиться частью дохода с бюджетом без ущерба собственной операционной деятельности.

Читайте также: Гетманцев допустил отмену 50%-го налога на банки ради приватизации

Основные тезисы его позиции выглядят следующим образом:

Справедливое распределение погрузки. Банки, получающие сверхприбыли на депозитах в Национальном банке, должны направить долю этих доходов на финансирование государственного бюджета. Принцип военного времени. Налоговые условия должны быть адаптированы к экстремальным обстоятельствам, а не базироваться на мирных рыночных моделях, разрешающих накопление чрезмерных резервов. Общественный запрос. Увеличение налогового давления на финансовый сектор является не только финансовым, но и политическим требованием, основанным на принципах равенства перед государством во времена кризиса. Стабильность системы. Банки остаются надежными даже с более высокой налоговой нагрузкой, поскольку их капитализация позволяет выдерживать значительные фискальные корректировки.

Этот диалог между властью и финансистами далек от завершения. Пока одни настаивают на рыночных началах, другие требуют немедленной мобилизации всех имеющихся ресурсов. Но в одном можно быть уверенным: вопрос банковских налогов будет оставаться в центре внимания, пока война диктует собственные правила экономической выживаемости.

Читайте также: Даниил Гетманцев рассказал о пенсиях, игорном бизнесе, криповалютах и инвестиционных счетах: все будет, но не скоро