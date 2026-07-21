НБУ рекомендовал банкам более тщательно проверять импортеров на признаки налоговых схем

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Регулятор сообщил, что во время надзора были обнаружены операции, которые могут свидетельствовать об использовании так называемых «сверток» и «встречных потоков». Такие схемы позволяют компаниям незаконно сокращать налоговые обязательства или получать неправомерное возмещение НДС.

На какие признаки будут обращать внимание банки

НБУ рекомендует проверять не только финансовые операции клиентов, но и то, соответствует ли их деятельность заявленному бизнесу. Особое внимание предлагают уделять вновь компаниям или предприятиям, длительно не работавшим.

Среди признаков повышенного риска НБУ назвал:

небольшое количество работников и минимальный уставный капитал;

отсутствие необходимых активов для ведения заявленной деятельности;

частую смену владельцев, руководителей, юридического адреса или видов деятельности;

большие обороты при отсутствии существенных задекларированных доходов;

использование несколькими компаниями общих IP-адресов, телефонов или бухгалтеров;

сотрудничество с большим количеством вновь созданных контрагентов.

Отдельно банкам рекомендовали внимательнее проверять импортеров, которые переводят за границу значительные суммы за уже ввозимый товар без предварительной предоплаты, но не могут подтвердить его транспортировку, хранение или последующую продажу.

Подозрение также могут вызвать компании, которые почти не осуществляют привычных для бизнеса расходов — аренды, зарплаты, коммунальные услуги или налоги, а полученные средства в течение нескольких дней полностью направляют на оплату внешнеэкономических контрактов.

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Банки должны объяснять свои решения

НБУ также советует обращать внимание на случаи, когда импортеры покупают валюту за счет крупных кредитов или ссуд на невыгодных условиях, а также на документы с очевидными несоответствиями — например, если договор заключен до регистрации компании или подписан лицом, которое на тот момент еще не являлось ее руководителем.

Перед открытием счетов и при дальнейшем обслуживании банки должны выяснять, кому компания продает товар, имеет ли складские помещения, торговые площадки или интернет-магазин и другие ресурсы для ведения деятельности.

Если во время проверки будут выявлены рисковые признаки, банк должен быть готов обосновать, почему он применил или не применил дополнительные меры по отношению к клиенту. В ходе надзорных проверок НБУ будет учитывать эти решения.

Последние рекомендации говорят о продолжении курса по усилению финансового мониторинга. Банки будут все более активно оценивать не только документы клиентов, но и экономическое содержание их операций, что должно усложнить использование фиктивных компаний в схемах уклонения от налогообложения и вывода средств за границу.

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