Индия отказывается от бумажных денег: пластиковые банкноты появятся в обращении уже в следующем году

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как сообщают местные СМИ, первыми на полимерную основу планируется перевести мелкие купюры. Для этого дочерняя печатная компания RBI объявила международный тендер на поставку специального полимерного материала для печати банкнот.

Тест начнется с двух номиналов

Компания планирует закупить около 68 тысяч пачек полимерных листов на основе биаксиально ориентированного полипропилена (BOPP). Половина материала предназначена для банкнот номиналом 10 рупий, другая — для 20 рупий.

Полимерные заготовки должны содержать современные элементы защиты, включая:

прозрачное окно с портретом;

металлизированные элементы;

магнитная защитная лента;

скрытые изображения;

радужные защитные узоры.

В то же время требования к потенциальным поставщикам достаточно жесткие. Участники не должны использовать сырье из Китая или Пакистана, а также привлекать к проекту сотрудников, ранее работавших над аналогичными программами в этих странах. Кроме того, поставщики должны подтвердить, что полимер не содержит компоненты животного происхождения.

Пока что Резервный банк Индии официально не объявил, какие еще номиналы будут участвовать в пилотном проекте. Однако глава центробанка Санджай Малхотра подтвердил, что регулятор изучает целесообразность полного перехода на полимерные банкноты и оценивает их преимущества.

Почему страны переходят на полимер

Полимерные банкноты впервые появились в Австралии в 1988 году. С тех пор их ввели более 50 стран, среди которых Канада, Великобритания, Новая Зеландия, Румыния и Мексика.

Такие купюры значительно долговечнее бумажных, лучше защищены от подделок и выдерживают более продолжительное обращение. Хотя их производство стоит дороже, благодаря большему сроку службы центральные банки в перспективе сокращают расходы на печать новых банкнот. Кроме того, полимерные деньги менее чувствительны к влаге и механическому износу, что особенно важно для стран с жарким и влажным климатом.

Читайте также: НБУ фиксирует сезонное сокращение наличных: какие банкноты чаще всего используют