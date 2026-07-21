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21 июля 2026, 10:14 Читати українською

НБУ планирует отменить ограничение тарифов на межбанковском рынке наличных денег

Национальный банк Украины повторно вынес на общественное обсуждение проект изменений в правила работы уполномоченных банков с запасами наличных денег. Среди ключевых нововведений — отмена ограничения тарифов на межбанковском рынке наличных денег, которая сегодня действует для банков при сдаче наличных друг другу. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины повторно вынес на общественное обсуждение проект изменений в правила работы уполномоченных банков с запасами наличных денег.

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Сейчас уполномоченные банки должны соблюдать установленный регулятор максимального тарифа за сдачу наличных на межбанковском рынке. Нацбанк предлагает отказаться от этого ограничения в рамках постепенной либерализации тарифной политики в сфере кассового обслуживания.

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Какие еще изменения предлагает НБУ

Во время доработки документа регулятор учел часть предложений, предоставленных банками после первого этапа обсуждения в июне 2026 года.

В частности, проект предусматривает:

  • отмена требования по соблюдению предельного тарифа за сдачу наличных денег на межбанковском рынке;
  • уточнение требований к планам непрерывной работы банков с запасами наличных денег в случае чрезвычайных ситуаций или других непредвиденных обстоятельств;
  • детализацию порядка организации работы с запасами наличных денег во время кризисных событий, чтобы банки могли поддерживать непрерывное кассовое обслуживание.

В Нацбанке отмечают, что обновленные правила должны сделать работу банков с наличными деньгами более гибкой и учесть практический опыт, полученный во время действия военного положения.

Предложения и замечания к проекту постановления участники рынка могут посылать в НБУ в течение периода общественного обсуждения.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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