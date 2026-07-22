PINbank докапитализируют еще на 50 миллионов

Польская FinTech-компания ZEN.com, зарегистрированная в Литве, решила докапитализировать приобретенный PINbank еще на 50 млн грн. Об этом сообщается в системе раскрытия информации SMIDA.

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Что известно о докапитализации

Владелец банка инвестирует в его капитал 50 млн грн. Для этого банк выпустит более 3,4 млн новых акций.

После допэмиссии уставный капитал банка вырастет с 538,1 млн грн до 588,1 млн грн.

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Новые акции разместят по номинальной цене 14,70 грн за штуку. 100% акций банка по-прежнему будут принадлежать литовской компании ZEN.com.

Напомним

Как писал «Минфин», в конце апреля 100% акций PINBank приобрела литовская финтех-компания UAB ZEN.COM за 175 млн грн. Новый владелец провел докапитализацию банка и выполнил все требования регулятора. После этого Фонд гарантирования прекратил полномочия своего куратора.

Для клиентов это означает снятие всех временных ограничений: банк снова полноценно выполняет обязательства, из которых выплачивает вклады и начисляет проценты по депозитам.