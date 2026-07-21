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21 июля 2026, 18:54 Читати українською

Где украинцы получают пенсии: 83% пользуются банками, 17% — Укрпочтой.

Пенсионный фонд Украины обнародовал статистику о способах получения пенсий по состоянию на 1 июля 2026 года. Большинство украинских пенсионеров уже получают выплаты через банки, однако почти каждый шестой до сих пор пользуется услугами почтового оператора.

Пенсионный фонд Украины обнародовал статистику о способах получения пенсий по состоянию на 1 июля 2026 года.

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Всего в Украине насчитывается 10 млн. пенсионеров. Средний размер пенсии составляет 7272,68 грн.

Через банковские учреждения пенсии получают 83% пенсионеров — это около 8,3 млн человек. Еще 17%, или 1,7 млн человек, получают выплаты через отделения и почтальонов Укрпочты.

Среди обслуживающих пенсионеров банков наибольшую долю имеет ПриватБанк. Через него пенсии получают 59,48% всех пенсионеров, избравших банковский способ выплаты.

Вторую позицию занимает Ощадбанк — его доля составляет 29,69%.

Райффайзен Банк Аваль обслуживает 3,52% пенсионеров-банковских клиентов, еще 7,31% приходится на другие банки.

Доминирование ПриватБанка и Сбербанка объясняется не только количеством клиентов, но и масштабом их инфраструктуры. Оба банка имеют широкую сеть отделений, банкоматов и сервисных точек в разных регионах страны.

Для многих пенсионеров, особенно в небольших городах и селах, доступность банковского обслуживания остается одним из главных факторов при выборе способа получения выплат.

В то же время, Укрпочта продолжает играть важную роль в тех населенных пунктах, где банковская инфраструктура ограничена или отсутствует. Именно из-за почтового оператора пенсии часто получают пожилые люди в отдаленных районах, где нет удобного доступа к банковским услугам.

Читайте также: Статистика ПФУ: количество получателей высоких пенсий возросло до 18,8%

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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BigBend
BigBend
21 июля 2026, 19:22
#
Тобто, 83% без проблем користуються картою, а 17% - еліта, яка вважає, що за наші податки наші ж гроші мають доставлятись їм додому.
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