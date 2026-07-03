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3 июля 2026, 8:02 Читати українською

Почти 1300 грн. ежемесячно до пенсии: кто имеет право получить надбавку

Некоторые граждане имеют право на ежемесячную доплату к пенсе, если они не работают и содержат нетрудоспособных членов семьи. Пенсионный фонд напомнил об условиях и порядке оформления такой выплаты. Об этом написала Судебно-юридическая газета

Некоторые граждане имеют право на ежемесячную доплату к пенсе, если они не работают и содержат нетрудоспособных членов семьи.

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Размер надбавки в 2026 году составляет 1297 грн в месяц за каждого нетрудоспособного родственника на иждивении. Это 50% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (2595 грн).

Кто имеет право на доплату

Надбавка назначается военным пенсионерам рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава (кроме тех, кто проходил только срочную службу), если они:

  • не работают и не проходят военную службу
  • удерживают нетрудоспособного члена семьи, не получающего собственной пенсии или других государственных выплат

Если в одном домохозяйстве есть несколько пенсионеров, прибавку может оформить только один из них. Доплата устанавливается к пенсиям за выслугу лет или по инвалидности.

Как оформить

Обратиться можно лично в любой сервисный центр ПФУ или дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Для оформления требуются:

  • паспорт и регистрационный номер налогоплательщика;
  • документы, подтверждающие родственные связи;
  • документы о пребывании нетрудоспособного члена семьи на иждивении;
  • документы о том, что заявитель не работает и не проходит военную службу.

Читайте также: Государство выплатит пенсионерам сразу 10 пенсий: кто имеет право на такую выплату

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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