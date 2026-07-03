Некоторые граждане имеют право на ежемесячную доплату к пенсе, если они не работают и содержат нетрудоспособных членов семьи. Пенсионный фонд напомнил об условиях и порядке оформления такой выплаты. Об этом написала Судебно-юридическая газета
Почти 1300 грн. ежемесячно до пенсии: кто имеет право получить надбавку
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Размер надбавки в 2026 году составляет 1297 грн в месяц за каждого нетрудоспособного родственника на иждивении. Это 50% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (2595 грн).
Кто имеет право на доплату
Надбавка назначается военным пенсионерам рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава (кроме тех, кто проходил только срочную службу), если они:
- не работают и не проходят военную службу
- удерживают нетрудоспособного члена семьи, не получающего собственной пенсии или других государственных выплат
Если в одном домохозяйстве есть несколько пенсионеров, прибавку может оформить только один из них. Доплата устанавливается к пенсиям за выслугу лет или по инвалидности.
Как оформить
Обратиться можно лично в любой сервисный центр ПФУ или дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.
Для оформления требуются:
- паспорт и регистрационный номер налогоплательщика;
- документы, подтверждающие родственные связи;
- документы о пребывании нетрудоспособного члена семьи на иждивении;
- документы о том, что заявитель не работает и не проходит военную службу.
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