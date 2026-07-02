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2 июля 2026, 19:33 Читати українською

Кая Каллас инициирует новые санкции против российского ВПК после массированного обстрела Киева

Европейский Союз готовит расширение санкционного списка против производителей российской военной техники. Инициатива стала реакцией на массированную атаку, которую Кремль совершил по Украине в четверг утром. Об этом сообщила Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в социальной сети X.

Европейский Союз готовит расширение санкционного списка против производителей российской военной техники.

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В четверг утром Россия выпустила по украинским городам 74 ракеты и более 490 ударных беспилотников. Основной удар пришелся на Киев, однако враг также атаковал Запорожье, Николаев и Харьков. По официальным данным, в результате обстрелов погибли по меньшей мере 18 человек, более 80 получили ранения разной степени тяжести.

«Сегодня я предложу ввести санкции против большего количества организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс, в ответ на удары. Чем больше Москва атакует гражданских, тем больше санкций должно быть введено», — подчеркнула Каллас.

Она добавила, что блок будет продолжать повышать цену для Москвы, пока российское руководство не изменит свою политику.

Ситуация на фронте и в тылу

Заявление дипломата прозвучало после предупреждений президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства сократил свой визит в Дублин, предупредив о подготовке Кремлем нового масштабного наступления. По данным украинской разведки, российские власти долго готовили этот массированный удар, что совпало с началом обсуждения нового санкционного пакета ЕС, направленного на банковский, энергетический и торговый секторы РФ.

Для введения новых ограничений необходимо единогласное согласие всех 27 стран-членов Евросоюза. Предыдущий пакет санкций все еще находится на стадии согласования, поэтому новые меры могут быть просто добавлены в общий список.

Читайте также: Лидеры G7 согласились усилить санкции против российского энергосектора — FT

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

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0
EconomistPetya
EconomistPetya
2 июля 2026, 19:46
#
Приятно видеть единую Европу сплоченную в борьбе против рососии. Спасибо Кае Каллас, Урсуле, Борису Джонсонюку за их бесконечную поддержку нашей обороны и наших людей. Уверен, что без Президента Зеленского такого Единого фронта не было бы.

Больше никто не имеет адекватности говорить что Зеленский не Украинский Черчилль.
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0
Romanenkas17
Romanenkas17
2 июля 2026, 21:07
#
Звичайно, зеля це український гітлер. А ці пішаки такі самі щурі, які роздувають війну — харчуються тут об'їдками з кредитів, які вішають на україну. Платити за все будуть прості люди новими податками, втраченими копалинами і землею ((
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+14
kadaad1988
kadaad1988
2 июля 2026, 20:36
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Очередные понты про «санкции» на которых маскалии глубоко наплевать!!! Ракеты большой дальности, авиацию, давайте Украине и это будут реальные санкции!!!
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0
Romanenkas17
Romanenkas17
2 июля 2026, 21:08
#
Ракети вони бояться давати, тому що отримають відповідь по шапці. Тільки гавкати можуть ((
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