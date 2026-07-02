Кая Каллас инициирует новые санкции против российского ВПК после массированного обстрела Киева

Европейский Союз готовит расширение санкционного списка против производителей российской военной техники. Инициатива стала реакцией на массированную атаку, которую Кремль совершил по Украине в четверг утром. Об этом сообщила Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в социальной сети X.

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В четверг утром Россия выпустила по украинским городам 74 ракеты и более 490 ударных беспилотников. Основной удар пришелся на Киев, однако враг также атаковал Запорожье, Николаев и Харьков. По официальным данным, в результате обстрелов погибли по меньшей мере 18 человек, более 80 получили ранения разной степени тяжести.

«Сегодня я предложу ввести санкции против большего количества организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс, в ответ на удары. Чем больше Москва атакует гражданских, тем больше санкций должно быть введено», — подчеркнула Каллас.

Она добавила, что блок будет продолжать повышать цену для Москвы, пока российское руководство не изменит свою политику.

Ситуация на фронте и в тылу

Заявление дипломата прозвучало после предупреждений президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства сократил свой визит в Дублин, предупредив о подготовке Кремлем нового масштабного наступления. По данным украинской разведки, российские власти долго готовили этот массированный удар, что совпало с началом обсуждения нового санкционного пакета ЕС, направленного на банковский, энергетический и торговый секторы РФ.

Для введения новых ограничений необходимо единогласное согласие всех 27 стран-членов Евросоюза. Предыдущий пакет санкций все еще находится на стадии согласования, поэтому новые меры могут быть просто добавлены в общий список.

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