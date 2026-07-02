В Тростянецкой общине Сумской области заработала сеть мобильных автозаправок. Решение приняли из-за повреждений стационарных АЗС в результате обстрелов — топливо теперь будут отпускаться из специальных автомобилей-цистерн.
Мобильные АЗС без фиксированного места: Тростянец нашел способ обеспечить общину топливом
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Главная изюминка: заправки не стоят на месте. Локации будут регулярно меняться, чтобы не превращаться в цель для агрессора.
Где именно и когда будут отпускать горючее — Тростянецкий городской совет будет сообщать в своем телеграмм-канале.
Несколько важных условий для тех, кто планирует заправляться:
- оплата только наличными
- во время воздушной тревоги отпуск горючего не производится
Это уже не первый пример адаптации прифронтовой инфраструктуры к условиям постоянных обстрелов. Мобильный формат позволяет обеспечить общину топливом даже при отсутствии стационарных объектов.
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Источник: Минфин
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