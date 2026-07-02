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2 июля 2026, 18:50 Читати українською

Мобильные АЗС без фиксированного места: Тростянец нашел способ обеспечить общину топливом

В Тростянецкой общине Сумской области заработала сеть мобильных автозаправок. Решение приняли из-за повреждений стационарных АЗС в результате обстрелов — топливо теперь будут отпускаться из специальных автомобилей-цистерн.

В Тростянецкой общине Сумской области заработала сеть мобильных автозаправок.

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Главная изюминка: заправки не стоят на месте. Локации будут регулярно меняться, чтобы не превращаться в цель для агрессора.

Где именно и когда будут отпускать горючее — Тростянецкий городской совет будет сообщать в своем телеграмм-канале.

Несколько важных условий для тех, кто планирует заправляться:

  • оплата только наличными
  • во время воздушной тревоги отпуск горючего не производится

Это уже не первый пример адаптации прифронтовой инфраструктуры к условиям постоянных обстрелов. Мобильный формат позволяет обеспечить общину топливом даже при отсутствии стационарных объектов.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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