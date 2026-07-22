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22 июля 2026, 9:44 Читати українською

Обстрелы и курс доллара могут активизировать спрос на новостройки — эксперт

Систематические ракетно-дроновые обстрелы все более заметно влияют на поведение покупателей на первичном рынке жилья. Часть жителей крупных городов на востоке, юге, севере и центре страны начинает рассматривать переезд не как временное решение, а как возможность изменить место жительства на постоянной основе. Об этом сообщила Марианна Бигунец, коммерческий директор строительной компании GAZDA.

Систематические ракетно-дроновые обстрелы все более заметно влияют на поведение покупателей на первичном рынке жилья.

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Что происходит на рынке

По данным аналитиков строительной компании GAZDA, в течение июня-июля до 40% обращений в отделы продаж компании поступают от потенциальных покупателей, рассматривающих смену места жительства.

Осенью дополнительным фактором, способным повлиять на решение граждан, может стать приближение курса доллара к 47 грн/$ и ожидаемый рост себестоимости строительства.

По ее данным, с начала лета существенно участились обращения от потенциальных покупателей из Киева и Киевской области, Днепра, Харькова и Запорожья, интересующихся приобретением жилья в относительно более безопасных регионах Украины.

В настоящее время доля таких обращений составляет около 30−40% от их общего количества. Более половины потенциальных релокантов составляют жители Киева и Киевской области.

«Конечно, пока это лишь отражение настроений, в значительной степени связанных с эмоциями, вызванными систематическими ракетными обстрелами. Такие данные пока не являются устойчивой тенденцией, о которой можно было бы говорить как о новом рыночном тренде. Однако хроническое состояние неопределенности и ужасающие последствия вражеских атак могут все чаще побуждать граждан, имеющих финансовую возможность, к смене места жительства», — отметила Бигунец.

Какое жилье ищут потенциальные релоканты

Как отметила эксперт, в течение июня-июля наибольший интерес потенциальных покупателей сосредоточен на квартирах площадью от 50 до 80 м² с возможностью рассрочки по меньшей мере на два года. Доля таких запросов составляет около 65% от общего количества обращений потенциальных релокантов.

В то же время около 80% граждан, рассматривающих смену места жительства, планируют приобрести новую квартиру после продажи имеющейся недвижимости — квартиры, частного дома или земельного участка.

Около двух третей потенциальных покупателей готовы воспользоваться программами рассрочки и уплатить первый взнос в размере от 30% до 50% полной стоимости жилья.

«Таким образом, речь идет преимущественно не о спонтанном эмоциональном спросе, а о постепенном формировании финансовой модели переезда. Покупатели оценивают стоимость имеющихся активов, условия их продажи, возможный размер первого взноса и ежемесячную нагрузку по программе рассрочки», — считает Бигунец.

Ослабление гривны может стать дополнительным фактором

Безопасный фактор остается главной причиной, по которой часть граждан начинает рассматривать приобретение жилья в западных областях. Однако во второй половине года к нему может добавиться валютный фактор.

По базовому сценарию, рассматриваемому аналитиками компании, ослабление гривны в пределах 3−4% и приближение курса доллара к 46,5−47 грн/$ могут повлиять как на решения покупателей, так и на ценовую политику отдельных девелоперов.

Удорожание строительных материалов, логистики, строительных работ и инженерного оборудования может стать основанием для осеннего пересмотра стоимости квадратного метра. Прежде всего, это может касаться объектов с высокой степенью готовности, сложными инженерными системами и значительной долей импортного оборудования и комплектующих.

«Осенью валютные колебания, удорожание строительных материалов, логистики, работ и инженерного оборудования могут повлиять на стоимость квадратного метра. Однако масштаб такой корректировки будет зависеть от конкретного объекта, стадии его готовности, спроса и структуры себестоимости», — подчеркнула Марианна Бигунец.

По ее словам, девелоперы должны учитывать длительный цикл строительства и планировать затраты на несколько лет вперед. Поэтому при формировании ценовых ориентиров на 2027 год часть компаний потенциально может закладывать прогнозный курс в пределах 48−50 грн/$.

«Это не означает автоматического и сиюминутного подорожания всего первичного рынка. Однако валютный фактор будет оставаться важным, ведь значительная часть строительных материалов, инженерного оборудования и комплектующих напрямую или косвенно зависит от курса доллара или евро», — пояснила она.

По ее мнению, при приближении курса доллара к отметке 47 грн/$ осенью часть покупателей может активизировать поиск жилья. Для многих это будет не только реакцией на валютные колебания, но стремлением перевести часть сбережений в материальный актив.

«В таком случае первичный рынок может объединить два ключевых мотива: приобретение жилья для безопасного проживания и инвестиции в недвижимость, способную сохранить свою стоимость в период валютных и ценовых колебаний. В то же время каждый объект требует отдельной оценки — с учетом степени готовности, качества инженерных систем, сроков ввода в эксплуатацию и финансовых условий приобретения», — отметила коммерческий директор GAZDA.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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