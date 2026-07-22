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22 июля 2026, 12:02 Читати українською

Где украинцы чаще всего покупают новые авто: пятерка крупнейших региональных рынков

По итогам первого полугодия 2026 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Львовская области, сообщает «Укравтопром».

По итогам первого полугодия 2026 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Львовская области, сообщает «Укравтопром».► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиИтого эти пять регионов обеспечили 63% продаж новых легковых автомобилей в стране.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Итого эти пять регионов обеспечили 63% продаж новых легковых автомобилей в стране.

Лидером осталась столица. С января по июнь в Киеве приобрели 11 484 новых легковых автомобилей.

Где покупали больше новых авто

Второе место заняла Киевская область, где за первое полугодие зарегистрировали 3276 новых автомобилей.

В Днепропетровской области приобрели 2273 новых легковушек. Харьковская область показала результат 1852 авто, Львовская — 1810 авто.

Читайте: Украинские заправки пугают новыми рекордными ценами. В чем причина?

Пятерка крупнейших региональных рынков выглядит так:

  • Киев — 11 484 авто;
  • Киевская область — 3276 авто;
  • Днепропетровская область — 2273 авто;
  • Харьковская область — 1852 авто;
  • Львовская область — 1810 авто.

Бестселлером первого полугодия на этих рынках стал компактный кроссовер Renault Duster.

Что это показывает об авторынке

Концентрация 63% продаж в пяти регионах свидетельствует о том, что украинский рынок новых авто остается неравномерным. Основной спрос формируют крупные и экономически активные области.

Такая структура рынка важна для импортеров и дилеров. Именно в этих регионах чаще всего открывают шоурумы, тестовые площадки, сервисные центры и запускают спецпредложения для бизнеса и частных покупателей.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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