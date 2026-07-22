Где украинцы чаще всего покупают новые авто: пятерка крупнейших региональных рынков

По итогам первого полугодия 2026 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Львовская области, сообщает «Укравтопром».

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Итого эти пять регионов обеспечили 63% продаж новых легковых автомобилей в стране.

Лидером осталась столица. С января по июнь в Киеве приобрели 11 484 новых легковых автомобилей.

Где покупали больше новых авто

Второе место заняла Киевская область, где за первое полугодие зарегистрировали 3276 новых автомобилей.

В Днепропетровской области приобрели 2273 новых легковушек. Харьковская область показала результат 1852 авто, Львовская — 1810 авто.

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Пятерка крупнейших региональных рынков выглядит так:

Киев — 11 484 авто;

Киевская область — 3276 авто;

Днепропетровская область — 2273 авто;

Харьковская область — 1852 авто;

Львовская область — 1810 авто.

Бестселлером первого полугодия на этих рынках стал компактный кроссовер Renault Duster.

Что это показывает об авторынке

Концентрация 63% продаж в пяти регионах свидетельствует о том, что украинский рынок новых авто остается неравномерным. Основной спрос формируют крупные и экономически активные области.

Такая структура рынка важна для импортеров и дилеров. Именно в этих регионах чаще всего открывают шоурумы, тестовые площадки, сервисные центры и запускают спецпредложения для бизнеса и частных покупателей.

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