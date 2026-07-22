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22 июля 2026, 8:12 Читати українською

Подержанные автомобили из США снова в плюсе: какие модели чаще всего покупают украинцы

В первом полугодии 2026 года украинцы приобрели 22,3 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из США. Это на 1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает «Укравтопром».

В первом полугодии 2026 года украинцы приобрели 22,3 тыс.

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Наибольшую долю среди таких автомобилей составляли бензиновые модели — 57%. Электромобили охватили 22% импорта, гибриды — 13%.

На дизельные авто пришлось 5%, еще 3% составляли машины с газобаллонным оборудованием.

Какие авто из США выбирали чаще всего

Средний возраст «американцев», пополнивших украинский автопарк в первом полугодии, составлял 6,5 года.

В топ-5 самых популярных подержанных автомобилей из США вошли:

  • Ford Escape — 2446 авто;
  • BMW X3 — 1644 авто;
  • Nissan Rogue — 1575 авто;
  • Tesla Model Y — 1446 авто;
  • BMW X5 — 1442 авто.

Почему США остаются важным источником импорта

Американский рынок остается одним из главных направлений для импорта подержанных автомобилей в Украину. Покупателей привлекает большой выбор моделей, сравнительно молодой возраст машин и возможность найти автомобили в богатых комплектациях.

В то же время, значительная часть автомобилей из США попадает на украинский рынок после страховых случаев или аукционов. Именно поэтому для покупателей важно проверять историю авто, характер повреждений, качество ремонта, пробег и документы перед покупкой.

Структура импорта также показывает, что спрос на американские авто остается разным. Бензиновые модели доминируют, но электромобили уже занимают более пяти поставок. Это объясняется популярностью Tesla и доступностью электрокаров после аукционов в США.

Как ранее писал «Минфин», в первом полугодии 2026 года украинцы активнее покупали бензиновые и гибридные авто, тогда как сегмент электромобилей заметно просел. В случае автомобили из США бензиновые модели также остаются основой импорта.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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