ВПЛ смогут сами выбирать поставщика соцуслуг: правительство запускает новый механизм

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Новый механизм касается социальных услуг стационарного ухода и поддерживаемого проживания для пожилых людей и лиц с инвалидностью, имеющих статус внутренне перемещенных. Эксперимент продлится до 8 августа 2028 года и будет финансироваться в рамках государственной бюджетной программы развития системы социальных услуг.
Как будет работать новая система
Основное изменение состоит в том, что финансирование будет закреплено за получателем услуг, а не за социальным учреждением. Для этого каждому участнику будут открываться специальные банковские счета, на которые ежемесячно будут поступать бюджетные средства для оплаты социальным работникам.
В реализации проекта примут участие:
- Министерство социальной политики, семьи и единства — будет координировать эксперимент.
- Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью — будет формировать перечень предоставляемых услуг и перечислять средства.
- Национальная социальная сервисная служба — будет контролировать качество услуг и соблюдение государственных стандартов.
- Банки, в частности Приватбанк, — будут открывать спецсчета для получателей.
- Органы местного самоуправления и те, кто предоставляет услуги.
Люди, которым социальные услуги уже были назначены по действующему порядку, смогут и дальше их получать без повторного обращения, если потребность в уходе сохраняется и выполняются условия заключенных договоров.
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Что еще предполагает эксперимент
Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью будет ежемесячно перечислять средства на специальные счета получателей, а также будет отчитываться Министерству социальной политики о количестве людей, участвующих в программе, и объемах финансирования.
В то же время, Национальная социальная сервисная служба будет проверять, соответствуют ли услуги государственным стандартам и не нарушаются ли права получателей. Органы местного самоуправления должны помогать выявлять людей, нуждающихся в такой поддержке, и координировать их взаимодействие с поставщиками услуг.
Отдельным этапом реформы станет цифровизация процесса.
До 1 января 2027 Министерство социальной политики должно создать в Единой информационной системе социальной сферы функционал, который обеспечит монетизацию социальных услуг.
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