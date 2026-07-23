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23 июля 2026, 11:38 Читати українською

ВПЛ смогут сами выбирать поставщика соцуслуг: правительство запускает новый механизм

Кабинет Министров запустил экспериментальный проект, изменяющий подход к финансированию социальных услуг для внутренне перемещенных лиц. Теперь бюджетные средства будут направляться не учреждениям, а конкретному человеку, который сможет самостоятельно выбрать поставщика услуг. Об этом сообщает Sud.ua со ссылкой на постановление правительства № 966.

Кабинет Министров запустил экспериментальный проект, изменяющий подход к финансированию социальных услуг для внутренне перемещенных лиц.

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Новый механизм касается социальных услуг стационарного ухода и поддерживаемого проживания для пожилых людей и лиц с инвалидностью, имеющих статус внутренне перемещенных. Эксперимент продлится до 8 августа 2028 года и будет финансироваться в рамках государственной бюджетной программы развития системы социальных услуг.

Как будет работать новая система

Основное изменение состоит в том, что финансирование будет закреплено за получателем услуг, а не за социальным учреждением. Для этого каждому участнику будут открываться специальные банковские счета, на которые ежемесячно будут поступать бюджетные средства для оплаты социальным работникам.

В реализации проекта примут участие:

  1. Министерство социальной политики, семьи и единства — будет координировать эксперимент.
  2. Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью — будет формировать перечень предоставляемых услуг и перечислять средства.
  3. Национальная социальная сервисная служба — будет контролировать качество услуг и соблюдение государственных стандартов.
  4. Банки, в частности Приватбанк, — будут открывать спецсчета для получателей.
  5. Органы местного самоуправления и те, кто предоставляет услуги.

Люди, которым социальные услуги уже были назначены по действующему порядку, смогут и дальше их получать без повторного обращения, если потребность в уходе сохраняется и выполняются условия заключенных договоров.

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Что еще предполагает эксперимент

Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью будет ежемесячно перечислять средства на специальные счета получателей, а также будет отчитываться Министерству социальной политики о количестве людей, участвующих в программе, и объемах финансирования.

В то же время, Национальная социальная сервисная служба будет проверять, соответствуют ли услуги государственным стандартам и не нарушаются ли права получателей. Органы местного самоуправления должны помогать выявлять людей, нуждающихся в такой поддержке, и координировать их взаимодействие с поставщиками услуг.

Отдельным этапом реформы станет цифровизация процесса.

До 1 января 2027 Министерство социальной политики должно создать в Единой информационной системе социальной сферы функционал, который обеспечит монетизацию социальных услуг.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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