В четверг, 2 июля, средняя цена на бензин марки А-95 выросла на 1 коп. до 74,61 грн/л, на дизельное топливо — снизилась на 4 коп. до 76,06 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Бензин снова подорожал: сколько стоит топливо на АЗС
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Средние цены на топливо 2 июля
Динамика изменения стоимости горючего за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин марки А-95 (премиум) — 78,74 грн/л (дорожал на 1 коп.);
- Бензин марки А-95 — 74,61 грн/л (дорожал на 1 коп.);
- Бензин марки А-92 — 69,58 грн/л (дорожал на 78 коп.);
- Дизпальное — 76,06 грн/л (подешевело на 4 коп.);
- Средняя цена автогаза составляет 40,59 грн/л, что на 2 коп. дешевле по сравнению с предыдущим днем.
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Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
Ну от ці відгодовані ненавчені воювати, але навчені втікати викрадачі людей їздять, катаються по місту, 50% тих до кого вони підійдуть — матимуть відстрочку або бронь, а ті кого їм вдасться викрасти на вулиці - підуть в сзч, питання ,який кпд таких дій поліцаїв і тцкунів, якщо вони щодня на це витрачають невідомо скільки бензину, котрий їм держава надає за кошти платників податків?