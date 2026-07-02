Бензин снова подорожал: сколько стоит топливо на АЗС

В четверг, 2 июля, средняя цена на бензин марки А-95 выросла на 1 коп. до 74,61 грн/л, на дизельное топливо — снизилась на 4 коп. до 76,06 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».