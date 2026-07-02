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2 июля 2026, 13:25 Читати українською

Инвестиции граждан в ОВГЗ в июне 2026 года достигли нового исторического максимума (инфографика)

В июне 2026 года украинцы установили новый рекорд по объему инвестиций в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ). По состоянию на 24 июня портфель ОВГЗ в собственности физических лиц вырос до 153,6 млрд грн — это самый высокий показатель за всю историю рынка. Об этом сообщили в министерстве финансов.

Инвестиции граждан в ОВГЗ в июне 2026 года достигли нового исторического максимума (инфографика)
Фото: НБУ

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По состоянию на 1 июля объем вложений населения составил 150 млрд грн, что на 59% больше, чем годом ранее, и на 33,9% больше, чем в начале 2026 года, а доля физических лиц в структуре собственников ОВГЗ выросла с 5,1% до 7,6% в год.

Портфель страховых компаний вырос на 29,8% за год (до 24,6 млрд грн), юридических лиц — на 14,7% (до 213,4 млрд грн).

Вложения банковских учреждений увеличились на 8,1% в годовом сравнении до 916,3 млрд грн, оставаясь наибольшей категорией собственников с долей 46,3%.

В то же время, доля Национального банка Украины в структуре собственников снизилась с 36,6% до 33,2% за год, а объем его портфеля сократился на 2,5% до 655,8 млрд гривен.

Доля нерезидентов в структуре собственников ОВГЗ остается незначительной и составила 0,9% по состоянию на 1 июля 2026 года (17,8 млрд грн) против 1,1% год назад — объем их вложений сократился на 10,5% в годовом исчислении, хотя и вырос на 11,7% с начала 2010 года.

По результатам аукционов по размещению ОВГЗ за первое полугодие 2026 года в государственный бюджет было привлечено более 254,1 млрд грн — 189,1 млрд грн на аукционах по размещению государственных облигаций и 65 млрд грн на аукционах обмена.

Читайте также: Инвестиции в ОВГЗ: в июне украинцы активно скупали валютные облигации, несмотря на проседание гривневого портфеля

В июне Минфин провел 14 аукционов по размещению ОВГЗ, по результатам которых в государственный бюджет привлечено более 36,07 млрд грн в эквиваленте. Средневзвешенная доходность по размещенным облигациям составила 15,05% годовых в гривне и 3,18% — в евро.

Обмен ОВГЗ

Также в июне Минфин провел аукцион по обмену (switch-аукцион) ОВГЗ. Спрос со стороны участников рынка составил 17 млрд грн по номинальной стоимости. Инвесторам предложили обменять облигации со сроком погашения 22 июля 2026 на новые — с датой погашения 14 ноября 2029 (срок обращения — около 3,5 года).

Отмечается, что в результате этой операции облигации с более коротким сроком погашения были аннулированы, что способствовало уменьшению долговой нагрузки на государственный бюджет в текущем году. Средневзвешенный уровень доходности размещенных облигаций составил 12,95%.

Отметим, что в 2025 году было привлечено около 570 млрд грн. С начала полномасштабного вторжения общий объем средств, привлеченных из-за внутренних заимствований, превысил 2,2 трлн гривен.

«В условиях полномасштабной войны внутренний рынок ОВГЗ стал третьим по объему источником финансирования государственного бюджета после финансирования от ЕС», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что Министерство финансов 30 июня на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 14,46 млрд грн, что на 8,55 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 5,91 млрд грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
2 июля 2026, 14:02
#
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