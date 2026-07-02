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2 июля 2026, 12:44 Читати українською

Hyundai и Kia создали UV-систему для дезинфекции салона автомобиля

Компания Hyundai и Kia представили систему санитарной обработки салона Plasma Care UVC, которая использует ультрафиолет для уничтожения бактерий и вирусов внутри автомобиля. Главная особенность разработки состоит в том, что дезинфекция может происходить, пока в салоне находятся пассажиры. Об этом сообщил сайт The Next Web

Компания Hyundai и Kia представили систему санитарной обработки салона Plasma Care UVC, которая использует ультрафиолет для уничтожения бактерий и вирусов внутри автомобиля.

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Традиционные ультрафиолетовые излучатели опасны для кожи и глаз человека, поэтому обычно применяют только в пустых помещениях. Разработка Plasma Care UVC основана на излучении в диапазоне 200−230 нанометров. Этот спектр «дальнего» ультрафиолета C не способен проникать через внешний слой кожи человека, однако оказывается летальным для микроорганизмов, не имеющих такой защиты.

Инженерам удалось сделать миниатюрную плазменную лампу, которая раньше использовалась только в медицинских учреждениях, и оснастить ее оптическим фильтром. Система устойчива к вибрациям и температурным перепадам, характерным для работы автомобильного двигателя.

Согласно результатам испытаний Корейской лаборатории тестирования, устройство уничтожает 97% вирусов в воздухе за 30 минут, а борьба с вызывающими пневмонию бактериями занимает лишь 30 секунд. Дополнительно система устраняет все неприятные запахи, расщепляя вызывающие их органические соединения.

Технологические ограничения

Несмотря на эффективность, разработчики отмечают, что Plasma Care UVC — это только вспомогательное средство. Свет не проникает в «теневые» зоны, например, под сиденье, поэтому стандартная уборка остается обязательной.

Сейчас Hyundai и Kia проводят финальные испытания для соответствия международным стандартам безопасности перед запуском девайса в серийное производство.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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