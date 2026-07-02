Авторынок Украины вышел в небольшой плюс: какие марки покупают чаще всего

С января по июнь 2026 г. в Украине было реализовано около 33 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 0,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает «Укравтопром».

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Самой популярной маркой на украинском рынке новых автомобилей остается Toyota. За первое полугодие украинцы приобрели 4852 новых легковых автомобилей этой марки. Это на 6% больше чем в январе-июне 2025 года.

Топ-10 брендов

В десятку самых популярных марок новых авто в Украине по итогам первого полугодия вошли:

Toyota — 4852 авто, +6%; Renault — 3048 авто, +5%; Skoda — 2791 авто, +9%; Volkswagen — 2403 авто, -10%; BYD — 1918 авто, +8%; Hyundai — 1891 авто, +26%; BMW — 1785 авто, -7%; Mazda — 1434 авто, +49%; Nissan — 1269 авто, +11%; Suzuki — 1050 авто, -27%.

Бестселлером первого полугодия стал компактный кроссовер Renault Duster. Модель традиционно имеет сильные позиции на украинском рынке, благодаря относительно доступной цене, практичности и спросу со стороны частных покупателей и корпоративного сектора.

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Кто из брендов рос быстрее

Среди брендов из первой десятки заметнее всего продажи увеличила Mazda — на 49%. Hyundai нарастил реализацию на 26%, Nissan — на 11%, Skoda — на 9%, BYD — на 8%.

В то же время, часть брендов завершила первое полугодие со спадом. Продажи Suzuki снизились на 27%, Volkswagen — на 10%, BMW — на 7%.

Появление BYD в топ-5 подтверждает ужесточение позиций китайских производителей на украинском рынке. Спрос на такие автомобили поддерживают электрифицированные модели, более широкий выбор комплектаций и ценовая конкуренция с европейскими, японскими и корейскими брендами.

Что показывает рынок

Небольшой рост продаж свидетельствует, что украинский рынок новых автомобилей остается устойчивым, но не демонстрирует быстрого восстановления. Спрос поддерживают замещение изношенного автопарка, корпоративные закупки, потребности бизнеса и интерес к кроссоверам.

В то же время, рынок сдерживают высокие цены на новые автомобили, курсовые риски, осторожность покупателей и конкуренция со стороны импорта подержанных авто. Для многих украинцев новый автомобиль остается дорогой покупкой, поэтому даже умеренный рост продаж на 0,5% выглядит скорее признаком стабилизации, чем полноценного обновления.

Как ранее писал «Минфин», в 2026 году украинский авторынок сохраняет спрос на компактные кроссоверы и модели массового сегмента. Renault Duster, Toyota RAV4, Skoda Kodiaq, Volkswagen Touareg и другие SUV регулярно входят в списки самых популярных моделей, что подтверждает главный тренд: покупатели и дальше выбирают практичные авто с высшим клиренсом и универсальным использованием.