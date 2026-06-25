Когда в Украине заработают мгновенные платежи и готовы ли к ним банки

Насколько банки готовы к Open Banking, могут ли платежи со счета на счет составить конкуренцию карточкам и какие изменения ждут финансовый сектор в ближайшие пять лет — об этом Интернет-порталу PaySpace Magazine рассказал Алексей Шабан, заместитель председателя Национального банка Украины. «Минфин» выбрал самое интересное.

Когда в Украине реально заработает открытый банкинг

В 2025 году было введено комплексное регулирование открытого банкинга. Национальный банк принял ряд нормативно-правовых актов, а банки и другие участники рынка разработали стандарты и спецификации открытых API. Это было сделано для счетов физических лиц и ФЛП. В настоящее время финализируются спецификации для счетов юридических лиц.

На сегодняшний день уже три банка — ПУМБ, Приватбанк и Укрсиббанк — получили в Национальном банке авторизацию деятельности по предоставлению нефинансовых платежных услуг: услуг по предоставлению сведений со счетов и услуг по инициированию платежных операций. Также Национальный банк согласовал условия и порядок предоставления услуг в рамках открытого банкинга двум технологическим операторам — Украинскому процессинговому центру и ТАС ЛИНК. Это говорит о том, что технологически рынок готов к практическому внедрению открытого банкинга.

Уже есть информация о первых транзакциях в рамках открытого банкинга.

Спецификации были разработаны участниками платежного рынка около года назад. Соответственно, это позволило участникам рынка сразу учитывать подходы, заложенные в этих спецификациях, и постепенно настраивать собственные информационные системы.

Мы считаем, что в августе-сентябре практически вся банковская система будет готова открыть свои API. Это уже тема 2026 года.

О риске утечки данных клиентов после внедрения открытого банкинга

Построение экосистемы открытого банкинга основывается на четких принципах безопасности.

Доступ к информации по счетам и инициирование платежной операции возможны только по инициативе и с согласия пользователя. Такое согласие пользователь предоставляет поставщику платёжных услуг, обслуживающему счет, в пользу конкретного поставщика нефинансовых платежных услуг, который авторизован Национальным банком, внесен в реестр платежной инфраструктуры Национального банка и получил соответствующие сертификаты.

Когда поставщик нефинансовых платежных услуг направляет запрос на получение сведений со счетов или инициирование платежной операции, банк проверяет его данные в сертификате и реестре платежной инфраструктуры Национального банка. Это гарантирует, что доступ получает только авторизованный участник платежного рынка.

Пользователь в любой момент может отозвать ранее данное согласие. Кроме того, обмен информацией происходит с учетом требований безопасности, установленных законодательством, дополнительно повышающим безопасность системы.

Реально ли в Украине мгновенные платежи могут конкурировать с карточными системами

Начнем с мирового опыта. По данным Отчета ACI Worldwide Real-Time Payments: Economic Impact and Financial Inclusion, в 2023 году использование мгновенных платежей, выполняемых со счета на счет за несколько секунд, в 40 странах мира обеспечило совокупный прирост мирового ВВП на $160 млрд.

Если посмотреть на Европу, там уже давно существуют успешные системы, построенные на сиюминутных переводах между счетами. Они популярны среди граждан и бизнеса и успешно конкурируют с карточными системами. Среди таких примеров — польская система BLIK и испанская Bizum.

В случае BLIK около 70% сделок электронной коммерции Польши по количеству транзакций приходится именно на эту систему. В общей сложности через BLIK проходит более половины объема e-commerce платежей в стране.

Со своей стороны на базе системы электронных платежей Национального банка мы в декабре 2024 года создали возможность выполнять межбанковские мгновенные кредитовые переводы. Сейчас работаем над тем, чтобы они были максимально удобными и конкурентоспособными.

Наша роль состоит в создании инфраструктуры для альтернативных способов оплаты, которые могут развивать банки и небанковские платежные учреждения.

Мы видим перспективу в создании открытой экосистемы мгновенных платежей, которая позволит продавцам принимать оплату без использования карточных систем с мгновенным зачислением средств, подтверждением операции и передачей реквизитов через QR-коды или другие стандартизированные инструменты.

Цель — сформировать единый подход для всех банков и небанковских поставщиков платежных услуг и обеспечить одинаковый пользовательский опыт. Поэтому мы считаем, что мгновенные платежи могут стать полноценным конкурентом карточным системам.

О готовности украинских банков к внедрению мгновенных платежей

Все участники рынка должны научиться выполнять мгновенные кредитные переводы. В то же время, обычные переводы со счета на счет украинские банки осуществляют уже давно.

Мы понимаем, что есть банки, почти не работающие с физическими лицами. Для них внедрение может происходить медленнее, но это не повлияет на общую скорость развития мгновенных переводов в Украине.

Конкуренция также играет немаловажную роль. Если клиенты видят более удобные услуги в другом банке, это стимулирует быстрее внедрение новых решений.

Кроме того, себестоимость мгновенных переводов со счета на счет значительно ниже себестоимости платежей в традиционных карточных системах.

Если посмотреть опыт европейских стран, популярность мгновенных переводов росла постепенно. Сначала это были переводы между физическими лицами (P2P), затем подключался бизнес, а на третьем этапе торговля и e-commerce.

Я не вижу серьезных барьеров, кроме привычек пользователей. В сфере e-commerce тоже не вижу значительных препятствий.

Важную роль могут играть стимулы для пользователей. Если определенный способ оплаты дает дополнительные бонусы или преимущества, то часть клиентов охотнее его выбирает.

Каких регуляций финтеха ожидать от НБУ в ближайшее время

По результатам скрининга по соответствию украинского банковского законодательства европейскому, за последние четыре года уровень соответствия вырос с чуть более 50% до 78%.

В то же время, ЕС продолжает обновлять свою нормативную базу. Уже в ближайшее время ожидается вступление в силу третьей платежной директивы и регламента PSR, что означает новый этап имплементации для Украины.

Также предстоит значительный объем работы по внедрению требований MiCA по виртуальным активам, DORA по цифровой операционной устойчивости и GDPR в сфере защиты персональных данных.

Отдельное направление — регулирование искусственного интеллекта. В ЕС уже действует AI Act, и вопрос ответственного использования ИИ в финансовом секторе становится одним из ключевых.

Часто можно услышать опасения, что синхронизация с европейскими правилами замедлит развитие финтеха. Мы так не думаем. Напротив, гармонизация законодательства создаст дополнительные возможности для украинских компаний, планирующих выход на европейский рынок.

Каким будет украинский финансовый рынок через 5 лет

Я думаю, что через пять лет украинский финансовый рынок будет практически полностью цифровизирован. В то же время он должен оставаться стойким.

Еще одна важная характеристика будущего рынка — глубокая интеграция с европейским финансовым пространством. Речь идет не только о подключении к SEPA, но и о полной совместимости с европейскими стандартами и платежной инфраструктурой.

Мы также ожидаем дальнейшего роста доли мгновенных переводов со счета на счет. В значительной степени это будет способствовать развитию открытого банкинга.

Следующим этапом после Open Banking должна стать Open Finance — модель, в которой обмен данными и финансовыми сервисами выходит за рамки платежных счетов. Параллельно будет продолжаться интеграция стандартов ЕС, включая DORA, MiCA и подходы к защите данных на основе GDPR.

Финтех-экосистема будущего — это банки, небанковские финансовые учреждения и технологические компании, работающие в общей регуляторной среде без регуляторного арбитража между сегментами.

Отдельную роль будут играть решения на основе искусственного интеллекта и data-driven подхода. Такие системы уже сегодня используются для оценки рисков, выявления мошенничества и персонализации финансовых продуктов, а их значение будет только расти.

В то же время, ключевым приоритетом будет оставаться защита потребителя — как в вопросах безопасности средств, так и относительно конфиденциальности данных и прозрачности автоматизированных решений. В целом, финансовая экосистема будет двигаться к модели регулируемой инновационности, где технологическое развитие сочетается с эффективным управлением рисками, защитой данных и совместимостью с европейскими правилами.