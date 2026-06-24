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24 июня 2026, 11:38 Читати українською

Комитет Европарламента одобрил законопроект о цифровом евро

Комитет Европейского парламента по экономическим и монетарным вопросам (ECON) поддержал законопроект о цифровом евро, состоящий из трех документов. Документ о создании цифрового евро одобрили 43 депутата, 14 выступили против, один воздержался. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Комитет Европарламента одобрил законопроект о цифровом евро

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По словам разработчиков, цифровой евро предоставит гражданам и бизнесу частный и безопасный платежный инструмент, существенно снизив зависимость ЕС от иностранных платежных систем.

Как будет работать цифровой евро

Цифровой евро станет новой, электронной формой денег, которую будет эмитировать Европейский центральный банк (ЕЦБ). Оно будет функционировать в двух режимах:

  • Онлайн-режим: платежи будут производиться через систему счетов.
  • Офлайн-режим: средства будут перечислены непосредственно между локальными устройствами пользователей (без доступа к интернету). Оффлайн-функционал будет эквивалентом физической наличности: если устройство будет потеряно, деньги на нем также исчезнут без возможности возмещения.

Технология построена на принципах «конфиденциальности по умолчанию». Благодаря криптографическим инструментам — в частности, «доказательствам с нулевым разглашением» — система будет проверять транзакции без раскрытия персональных данных пользователей. У ЕЦБ нет доступа к личным идентификационным данным граждан.

Модель распространения и лимиты

Распространять цифровой евро могут все лицензированные европейские поставщики платежных услуг (PSP): банки, эмитенты электронных денег, почтовые отделения и регулируемые криптокомпании. Большинство компаний будут обязаны принимать его. Исключение сделают только для самозанятых лиц, а также для малого и микробизнеса, которые вообще не принимают безналичные платежи.

Чтобы защитить коммерческие банки от массового оттока капитала, евродепутаты введут предел на сумму хранения цифровых евро для одного физического лица. Лимит будет устанавливаться Еврокомиссия на основе рекомендаций ЕЦБ.

Бизнесу запретят накапливать цифровой евро — юридические лица смогут удерживать входящие платежи на счетах не более 24 часов. В то же время цифровой евро не будет приносить проценты и за его использование не придется платить проценты.

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Базовые услуги — открытие и ведение счета, пересмотр баланса и получение минимум одного платежного инструмента — будут бесплатными для граждан. За дополнительные сервисы банки могут брать плату, но им запрещено штрафовать за неактивность счета или навязывать пакетные услуги. Комиссии для мерчантов и межбанковское собрание будут ограничены, а офлайн-платежи будут бесплатными.

Что будет с наличными и странами вне зоны евро?

Принятый пакет законов отдельно регулирует вопросы традиционных денег и интеграцию стран, не входящих в еврозону.

Страны еврозоны обяжут гарантировать доступность физической наличности. Бизнесу будет законодательно запрещено полностью отказываться от банкнот, например вешать таблички «без наличных денег». Особое внимание страны должны уделить уязвимым группам: пожилым людям, лицам с низким доходом и тем, кто не имеет банковских счетов.

«Цифровой евро дополнит наличные деньги, но никогда его не заменит», — подчеркнул евродепутат Фернандо Наваррете Рохас.

Банки и платежные системы из стран ЕС, которые не ввели евро, также получат право распространять цифровой евро по тем же правилам. Тем не менее, ЕЦБ сохранит право ограничивать их доступ, а правительства таких стран должны назначить национальный орган для контроля влияния цифрового евро на их собственные нацвалюты.

Следующие шаги

Официальное объявление мандатов на переговоры по трем документам состоится в начале июльской пленарной сессии Европарламента. После этого финальная редакция законодательства должна быть согласована в рамках трехсторонних переговоров с Советом Е С.

Перед полноценным запуском ЕЦБ должен завершить свод правил, построить инфраструктуру и провести реальные пилотные тестирования. Более того, законопроект предусматривает переходный период продолжительностью не менее 2 лет с момента официального утверждения, чтобы дать банкам, бизнесу и потребителям достаточно времени для адаптации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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