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23 июня 2026, 19:12 Читати українською

Сенат США поддержал запрет на запуск цифрового доллара до конца 2030 года

Сенат США одобрил двухпартийный законопроект 21st Century ROAD to Housing Act. Кроме комплексных мер, направленных на расширение рынка доступного жилья, документ содержит стратегическую норму — временный запрет на эмиссию цифровой валюты центрального банка (CBDC) до конца 2030 года. Об этом сообщает Incrypted.

Сенат США поддержал запрет на запуск цифрового доллара до конца 2030 года

Для вступления в силу документ должен пройти финальное голосование в Палате представителей, после чего будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Ограничения для ФРС и зеленый свет для стейблкоинов

Хотя главным вектором законопроекта является стимулирование жилищного строительства, одна из его ключевых статей прямо ограничивает полномочия Федеральной резервной системы США. Согласно принятому тексту, по меньшей мере, до 31 декабря 2030 года американскому регулятору строго запрещено:

  • выпускать свою цифровую валюту центрального банка (CBDC);
  • заниматься разработкой или созданием любых цифровых активов, сходных по своему функционалу CBDC.

В то же время, законодатели четко разграничили государственные и частные инициативы. Мораторий не распространяется на открытые частные цифровые долларовые активы без разрешений доступа (permissionless), включая стэйблкоины. В тексте отдельно отмечается, что такие частные платежные инструменты должны гарантировать пользователям уровень конфиденциальности, аналогичный использованию обычных наличных долларов США.

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Двухпартийная синергия

Обновленную редакцию этого законопроекта в начале июня представила коалиция влиятельных конгрессменов и сенаторов. Среди авторов инициативы — председатель Банковского комитета Сената Тим Скотт, член комитета Элизабет Уоррен, глава Комитета по финансовым услугам Палаты представителей Френч Гилл и член комитета Максин Уотерс.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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