Евро подешевел на 31 копейку: НБУ установил курсы валют на среду

Национальный банк Украины установил на 24 июня 2026 официальный курс гривны на уровне 44,8819 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем ​​НБУ повысил курс гривны на 2 копейки.

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На среду НБУ установил курс доллара на уровне 44,88 грн, что на 2 копейки меньше, чем во вторник (44,90 грн).

Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).

В то же время, курс евро на среду установлен на отметке — 51,10 грн, что на 31 копейку меньше, чем во вторник (51,41 грн).

Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).

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