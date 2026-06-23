Национальный банк Украины установил на 24 июня 2026 официальный курс гривны на уровне 44,8819 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс гривны на 2 копейки.
Евро подешевел на 31 копейку: НБУ установил курсы валют на среду
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Курс доллара
На среду НБУ установил курс доллара на уровне 44,88 грн, что на 2 копейки меньше, чем во вторник (44,90 грн).
Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс евро
В то же время, курс евро на среду установлен на отметке — 51,10 грн, что на 31 копейку меньше, чем во вторник (51,41 грн).
Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).
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Источник: Минфин
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