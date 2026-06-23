Фейковые выплаты в TikTok: украинцев обманули более чем на 1 млн грн

Национальная полиция Украины разоблачила организованную группу мошенников, которые обманули граждан более чем на 1 млн грн, выдавая себя за представителей известных гуманитарных организаций и благотворительных фондов. Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.

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Что известно о схеме мошенников

По данным полиции, злоумышленники проводили онлайн-трансляции в TikTok, во время которых представлялись сотрудниками Фонда Елены Зеленской, платформы UNITED24, фонда «Повернись живим», Красного Креста и ЮНИСЕФ. Во время эфиров они предлагали украинцам оформить денежную помощь.

Чтобы получить выплату, людям предлагали предоставить персональные и банковские данные. Именно таким образом мошенники получали доступ к конфиденциальной информации и угоняли средства со счетов потерпевших.

Правоохранители призывают граждан быть внимательными и не доверять сообщениям о финансовой помощи, которые распространяются через неофициальные каналы, в частности, социальные сети, мессенджеры или сторонние сайты.

Важно помнить: международные гуманитарные организации и благотворительные фонды никогда не запрашивают CVV-код, PIN-код, пароли или другие данные доступа к банковским счетам. Они также не требуют уплаты комиссий или каких-либо платежей за регистрацию или получение пособия.

Кроме того, официальные организации не производят регистрацию на денежную помощь через TikTok и другие неофициальные платформы. Все заявки следует подавать только через проверенные официальные ресурсы.

Гражданам советуют не переходить по сомнительным ссылкам, не передавать банковские данные посторонним лицам и проверять информацию о выплатах на официальных сайтах организаций или государственных учреждений.