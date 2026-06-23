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23 июня 2026, 18:36 Читати українською

Акции «Газпрома» упали ниже 100 рублей. Это самый плохой показатель за 17 лет

Российский энергетический гигант «Газпром» столкнулся с историческим фиаско: впервые с 2009 года акции компании на Московской бирже пробили психологическую отметку в 100 рублей. Когда-то «народное достояние», а сегодня символ упущенных возможностей, компания стремительно теряет доверие инвесторов. Об этом сообщает Reuters.

Российский энергетический гигант «Газпром» столкнулся с историческим фиаско: впервые с 2009 года акции компании на Московской бирже пробили психологическую отметку в 100 рублей.

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Почему это вышло?

Причин несколько, и любая из них больно бьет по капитализации.

  1. Во-первых, мировые цены на нефть падают из-за намерений США и Ирана договориться о новых условиях поставок, что придает нервозности рынку.
  2. Во-вторых, Европа, ранее являвшаяся главным покупателем газа, почти полностью отказалась от услуг «Газпрома» из-за развязанной россией войны. Заменить этот огромный рынок сбыта пока не удается. К тому же, переговоры с Китаем о новом контракте зашли в тупик.
  3. В-третьих, настроение инвесторов значительно ухудшили атаки беспилотников на принадлежащий нефтяному подразделению компании Московский нефтеперерабатывающий завод лишь подтвердила уязвимость российской инфраструктуры.

Добавьте к этому отсутствие дивидендов за последние годы и вы получите идеальный рецепт для распродажи акций.

За последний год бумаги компании обесценились на 19%. Текущая капитализация «Газпрома» составляет около $32 млрд. Это выглядит как издевательство, если упомянуть амбиции руководства 2008 года, когда компании обещали рыночную стоимость в $1 трлн.

Кажется, мечты о триллионах остались в прошлом, а реальность для акционеров стала гораздо драматичнее. Сегодняшняя цена в 100 рублей за акцию — это уже четкий диагноз состояния российской энергетической империи.

Читайте также: Конец эпохи «Газпрома» в Европе: США вытесняют РФ из последнего плацдарма на Балканах

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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