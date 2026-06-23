На украинских АЗС во вторник, 23 июня, зафиксировано преимущественное снижение средних цен на основные виды горючего, сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо в Украине продолжают снижаться
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Средние цены на горючее
Динамика изменения стоимости горючего за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин А-95 премиум подешевел на 7 копеек до 78,76 грн/л;
- Бензин А-95 подешевел на 5 копеек до 74,66 грн/л;
- Бензин А-92 остался на уровне 68,88 грн/л;
- Дизельное топливо подешевело на 17 копеек до 78,32 грн/л;
- Автомобильный газ подешевел на 15 копеек до 42,09 грн/л.
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Цены АЗС на топливо и автогаз
Источник: Минфин
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