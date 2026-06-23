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23 июня 2026, 15:53 Читати українською

Гондурас хочет купить украинские дроны для борьбы с наркоторговлей

Президент Гондураса Насри Асфура заявил в понедельник, 22 июня, что планирует приобрести дроны у Украины в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков и усиления безопасности границ. Об этом сообщает Euronews.

Гондурас хочет купить украинские дроны для борьбы с наркоторговлей
Фото: pixabay

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Это заявление прозвучало на фоне борьбы страны с организованной преступностью, бандитским насилием и сетями торговли наркотиками, продолжающими создавать серьезные проблемы безопасности.

На прошлой неделе Асфур встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Зеленский предложил сотрудничество в сфере военных технологий, в частности, систем беспилотников, поскольку Украина стремится расширить партнерство за пределы Европы.

Выступая перед AFP в Панама-Сити во время Генеральной Ассамблеи Организации американских государств, Асфура заявил, что эта технология может помочь властям контролировать отдаленные районы и преступную деятельность.

«Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для эффективной охраны наших границ, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования», — сказал он.

Асфура добавил, что Украина может помочь в обеспечении безопасности границ Гондураса и борьбе с незаконным оборотом наркотиков и назвал этот вопрос вопросом национальной безопасности.

Украина стала мировым ориентиром в войне с использованием дронов после полномасштабного вторжения россии в 2022 году. Украинские вооруженные силы в значительной степени полагались на беспилотные системы для наблюдения, таргетинга и атак на дальние расстояния, что способствовало быстрому развитию технологий военных дронов.

Зеленский во время встречи указал на этот опыт.

«О безопасности сегодня, в военных технологиях и технологиях беспилотников, Украина является одной из сильнейших в мире. И я знаю, что это вас интересует», — заявил президент Украины.

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Проблема наркотиков в Гондурасе

Гондурас уже давно используется как транзитный маршрут для поставок кокаина, движущихся на север из Южной Америки, и все больше сталкивается с опасениями местного выращивания коки и переработки кокаина. Силы безопасности обнаружили плантации и лаборатории в отдаленных регионах, что вызывает опасения, что страна превращается из коридора торговли наркотиками в более активную часть цепи производства наркотиков.

Торговля наркотиками действует вместе с мощными преступными группировками, включая такие банды, как MS-13 и Barrio 18, давно связанные с вымогательством, насилием и территориальным контролем. В Гондурасе уровень убийств составляет около 24 на 100 000 человек, что почти в четыре раза превышает средний показатель в мире.

Только в прошлом месяце 19 человек погибли в общине, пострадавшей от споров по поводу маршрутов поставки наркотиков, а пятеро полицейских погибли вблизи границы с Гватемалой в результате нападения, в котором обвиняют подозреваемых наркоторговцев.

Предложенная закупка беспилотников является частью более широкой стратегии Гондураса, направленной на усиление сотрудничества в сфере безопасности с иностранными партнерами. Недавно вооруженные силы страны заявили об обсуждении возможных совместных сделок по противодействию преступности с Соединенными Штатами. В то же время Асфура отметил, что украинские дроны можно использовать и в гражданских целях, в частности, в сельском хозяйстве.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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