Помощь во время кибератак: Украина получила доступ к Резерву кибербезопасности ЕС

Украина завершила все юридические процедуры и получила полноценный доступ к Резерву кибербезопасности Европейского Союза. Это позволит государству в случае масштабных атак хакеров оперативно привлекать ведущих европейских специалистов для защиты критической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

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Как работает Резерв кибербезопасности ЕС

Этот инструмент был создан в рамках общеевропейского акта о киберсолидарности (EU Cyber Solidarity Act), а его администрированием занимается Агентство Е С по кибербезопасности (ENISA). Ключевая особенность механизма состоит в том, что Украина получает прямой доступ к ресурсам и услугам сертифицированных частных компаний, специализирующихся на противодействии цифровым угрозам.

Если враг серьезно атакует государственные информационные системы, сайты, электросети или другую критическую инфраструктуру, Украина сможет послать запрос и привлечь европейских экспертов. Специалисты помогут:

оперативно остановить и локализовать атаку;

проанализировать угрозу и защитить информацию;

ликвидировать последствия и быстро возобновить работу систем.

«Сотрудничество усилит способность страны противодействовать угрозам и реагировать на киберинциденты в сервисах, которыми каждый день пользуются миллионы украинцев», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что Совет Евросоюза одобрил включение Украины в Резерв кибербезопасности ЕС.