Украина завершила все юридические процедуры и получила полноценный доступ к Резерву кибербезопасности Европейского Союза. Это позволит государству в случае масштабных атак хакеров оперативно привлекать ведущих европейских специалистов для защиты критической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
Помощь во время кибератак: Украина получила доступ к Резерву кибербезопасности ЕС
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Как работает Резерв кибербезопасности ЕС
Этот инструмент был создан в рамках общеевропейского акта о киберсолидарности (EU Cyber Solidarity Act), а его администрированием занимается
Если враг серьезно атакует государственные информационные системы, сайты, электросети или другую критическую инфраструктуру, Украина сможет послать запрос и привлечь европейских экспертов. Специалисты помогут:
- оперативно остановить и локализовать атаку;
- проанализировать угрозу и защитить информацию;
- ликвидировать последствия и быстро возобновить работу систем.
«Сотрудничество усилит способность страны противодействовать угрозам и реагировать на киберинциденты в сервисах, которыми каждый день пользуются миллионы украинцев», — говорится в сообщении.
Напомним
«Минфин» писал, что Совет Евросоюза одобрил включение Украины в Резерв кибербезопасности ЕС.
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