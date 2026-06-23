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23 июня 2026, 15:12 Читати українською

«Дія.City» не заменила ФЛП-модель, но платит почти вдвое больше налогов

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подверг критике украинское IT-сообщество за нежелание отказываться от ФЛП-модели в пользу «Дія.City». Но цифры, которые он сам приводит, рисуют несколько иную картину.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подверг критике украинское IT-сообщество за нежелание отказываться от ФЛП-модели в пользу «Дія.

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За 4,5 года существования «Дія.City» так и не стала альтернативой ФЛП-модели. Количество ФЛП в предусмотренных для резидентов видах деятельности не сокращается — наоборот, за год выросло на 5,8% до 347 400 человек, из которых 97,1% работают на упрощенной системе.

Отдельно Гетманцев обращает внимание на то, что только 30,3% резидентов «Дія.City» выбрали налог на выведенный капитал и за первые пять месяцев 2026 года эта доля сократилась еще на 8,8 процента. По его мнению, это опровергает миф о «революционности» ННВК: компании все чаще выбирают обычный налог на прибыль.

Но цифры показывают другое.

Несмотря на критику, результаты «Дія.City» выглядят убедительно. За первые пять месяцев 2026 года активные резиденты уплатили в бюджет 20,8 млрд. грн. налогов — на 69,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном исчислении это плюс 8,5 млрд грн.

В целом, режим объединил более 5 000 субъектов хозяйствования, из которых 4 365 активно работают. Налог на прибыль резидентов за 2025 год вырос на 35% по сравнению с 2024 годом.

То есть ФЛП-модель никуда не делась — это правда. Но компании, все же избравшие «Дія.City», платят все больше. Вопрос в том, является ли это провалом режима или просто свидетельством того, что IT-бизнес сам решает, какая форма работы ему выгоднее.

Читайте также: Количество резидентов Действие.City удвоилось в 2025 году — Опендатабот

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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