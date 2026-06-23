НЭК «Укрэнерго» сообщает, что энергосистема столкнулась сразу с тремя вызовами: жара увеличивает потребление, ненастье оставило без света более 160 населенных пунктов, а российские обстрелы вызвали новые отключения в пяти областях.
Жара, обстрелы и непогода одновременно: Укрэнерго предупреждает о возможных проблемах со светом
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По официальным данным, по состоянию на утро 23 июня потребление электроэнергии было на 3,5% выше, чем в то же время в предыдущие сутки. Вечерний максимум 22 июня превысил показатель предыдущего рабочего дня на 5,3%. Это может привести к групповым принудительным отключениям потребителей для снижения общей нагрузки.
Причины — активное использование кондиционеров и традиционный рост потребления в начале недели.
Энергетики просят: если есть возможность — включайте мощные приборы только днем, с 10:00 до 17:00, когда солнечные электростанции работают эффективнее всего.
Параллельно продолжаются аварийно-восстановительные работы после обстрелов: обесточивание зафиксировано в Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
Из-за ливней и шквального ветра без электричества остались более 160 населенных пунктов в Сумской, Киевской, Полтавской и Ивано-Франковской областях. Ремонтные бригады уже работают там, где разрешает ситуация безопасности.
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