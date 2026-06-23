Цены на нефть продолжают снижаться на фоне прогресса в возобновлении поставок через Ормузский пролив

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 июня 2026, 13:33 Читати українською

Цены на нефть продолжают снижаться на фоне прогресса в возобновлении поставок через Ормузский пролив

Во вторник, 23 июня, цены на нефть упали более чем на 1%, продолжив падение предыдущей сессии на фоне признаков определенного прогресса в возобновлении поставок нефти через Ормузский пролив после мирных переговоров между США и Ираном. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть продолжают снижаться на фоне прогресса в возобновлении поставок через Ормузский пролив
Фото: pixabay

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Динамика цен

По состоянию на 09:07 фьючерсы на нефть марки Brent упали на $1,09 (1,4%) до $76,81 за баррель. Цена на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) снизилась на $0,87 (1,2%) до $72,99 за баррель.

В понедельник цены упали более чем на 3% после того, как Соединенные Штаты предоставили Ирану 60-дневную отмену санкций после начальных мирных переговоров, а также после того, как официальные лица сообщили о затишье боевых действий в Ливане в рамках более широкого соглашения.

«Постепенное увеличение потоков нефти через Ормузский пролив продолжает давить на рынок», — говорится в примечании аналитиков ING.

Данные отслеживания судов показали, что два танкера для перевозки нефти с почти 2 миллионами баррелей нефти прошли через Ормузский пролив в понедельник.

Читайте также: Мировые цены на нефть снижаются: как изменят цены украинские АЗС

«Объемы транзита за последние дни, похоже, резко возросли, что рынок воспримет индикатор увеличения объемов как физической, так и, возможно, „бумажной“ нефти, а также как признак дипломатического прогресса. Создается впечатление, что мы будем оставаться в этом медвежьем, пессимистично-оптимистическом настроении, пока что-то кардинально не изменится», — отметил в своей аналитической записке Нил Кросби, руководитель отдела исследований Sparta Commodities.

В понедельник правительственные данные показали, что запасы сырой нефти в Стратегическом нефтяном резерве США (SPR) на прошлой неделе упали до 331,2 миллиона баррелей — самого низкого уровня с июня 1983 года, поскольку объемы поставок сократились на фоне конфликта между США и Ираном.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Bely
Bely
23 июня 2026, 15:51
#
Тільки ціна на бензин не знижується
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами