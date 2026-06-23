Цены на нефть продолжают снижаться на фоне прогресса в возобновлении поставок через Ормузский пролив

Во вторник, 23 июня, цены на нефть упали более чем на 1%, продолжив падение предыдущей сессии на фоне признаков определенного прогресса в возобновлении поставок нефти через Ормузский пролив после мирных переговоров между США и Ираном. Об этом сообщает Reuters.

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Динамика цен

По состоянию на 09:07 фьючерсы на нефть марки Brent упали на $1,09 (1,4%) до $76,81 за баррель. Цена на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) снизилась на $0,87 (1,2%) до $72,99 за баррель.

В понедельник цены упали более чем на 3% после того, как Соединенные Штаты предоставили Ирану 60-дневную отмену санкций после начальных мирных переговоров, а также после того, как официальные лица сообщили о затишье боевых действий в Ливане в рамках более широкого соглашения.

«Постепенное увеличение потоков нефти через Ормузский пролив продолжает давить на рынок», — говорится в примечании аналитиков ING.

Данные отслеживания судов показали, что два танкера для перевозки нефти с почти 2 миллионами баррелей нефти прошли через Ормузский пролив в понедельник.

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«Объемы транзита за последние дни, похоже, резко возросли, что рынок воспримет индикатор увеличения объемов как физической, так и, возможно, „бумажной“ нефти, а также как признак дипломатического прогресса. Создается впечатление, что мы будем оставаться в этом медвежьем, пессимистично-оптимистическом настроении, пока что-то кардинально не изменится», — отметил в своей аналитической записке Нил Кросби, руководитель отдела исследований Sparta Commodities.

В понедельник правительственные данные показали, что запасы сырой нефти в Стратегическом нефтяном резерве США (SPR) на прошлой неделе упали до 331,2 миллиона баррелей — самого низкого уровня с июня 1983 года, поскольку объемы поставок сократились на фоне конфликта между США и Ираном.