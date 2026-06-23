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23 июня 2026, 12:24 Читати українською

Инфляцию будут считать по ценам с маркетплейсов: Госстат получил право на автоматический сбор данных

Госстат получил официальное основание собирать ценовые данные с веб-ресурсов и использовать их для расчета индекса потребительских цен. Соответствующий приказ № 148 вступил в силу 9 июня 2026 года. Об этом сообщает Liga Zakon .

Госстат получил официальное основание собирать ценовые данные с веб-ресурсов и использовать их для расчета индекса потребительских цен.

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Теперь все цены, которые публикуют магазины и маркетплейсы на своих сайтах, теперь будут автоматически попадать в официальную статистику инфляции.

Сбор данных производится двумя способами:

  • вебскрейпинг — автоматическое считывание открытых страниц сайтов
  • прямой обмен — через API или файлы, если владелец ресурса соглашается на сотрудничество

Отдельного разрешения от владельцев сайтов не требуется, ведь открытые данные по своей правовой природе предназначены для свободного использования. Но Госстат обязан соблюдать технические ограничения: уважать файл robots.txt, минимизировать количество запросов к серверам и идентифицировать себя в логах как «Ukrstat Statistics Bot v1.0».

Что это значит для бизнеса

Новых юридических обязанностей приказ не создает. Но надо отдавать себе отчет, что любая цена, открыто размещенная на сайте, становится потенциальным источником информации о ваших возможных доходах.

Если компания не хочет, чтобы ее данные собирали, помогут только технические средства: авторизация перед просмотром цен, платный доступ или запрет в robots.txt. Просто написать в условиях пользования «сбор данных запрещен» без технической блокировки правового эффекта не будет.

Самый удобный вариант для больших площадок — проактивное сотрудничество с Госстатом через API или файловый обмен. Это снижает нагрузку на серверы и позволяет самостоятельно определять, какие именно данные передаются.

Новая методология сбора цен делает статистику инфляции более оперативной и более точной: вместо ручного мониторинга отдельных товаров система сможет охватывать более широкий массив реальных рыночных цен.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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