Toss Bank и Solana создадут блокчейн-платформу для международных расчетов: что нового

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Toss Bank и Solana создадут блокчейн-платформу для международных расчетов

Южнокорейский необанк Toss Bank и организация Solana Foundation заключили меморандум о взаимопонимании. В рамках этого партнерства стороны планируют разработать современную финансовую инфраструктуру на основе технологии блокчейн.

На начальном этапе сотрудничества банк сосредоточится на тестировании трансграничных переводов с помощью стейблкоинов. Технические специалисты проверят жизнеспособность системы и проведут тестовые расчеты. В дальнейшем Toss Bank планирует масштабировать проект, привлекая иностранных партнеров, а также интегрировать обязательные процедуры верификации пользователей (KYC) и противодействия отмыванию средств (AML).

Кроме того, партнеры будут изучать новые платежные модели, базирующиеся на цифровых активах. Руководство Toss Bank рассчитывает, что высокая скорость и низкие комиссии сети Solana позволят сделать международные транзакции более быстрыми и выгодными для 15 миллионов клиентов финучреждения. В настоящее время банковский сервис обеспечивает переводы в 30 стран мира.

Для Solana Foundation это не первый опыт работы на корейском рынке — у организации уже есть совместные инициативы с такими гигантами, как Shinhan Card и Hanhwa Asset Management. Однако все эти проекты находятся на стадии пилотных испытаний, поскольку власти Южной Кореи все еще дорабатывают нормативно-правовую базу для криптоиндустрии.

В перспективе Toss Bank рассматривает возможность более широкого применения блокчейна не только в платежах, но и в секторе токенизированных активов (RWA). Интеграция этих технологий в реальные банковские продукты будет происходить поэтапно по мере смягчения и адаптации местного законодательства.

Рекордная серия оттоков: американские спотовые биткоин-ETF закрыли шестую неделю «в минусе»

Американские спотовые биткоин-ETF продемонстрировали самую длительную серию негативной динамики с момента своего появления на рынке, завершив в минусе уже шестую неделю подряд. В частности, на 18 июня чистый отток капитала из фондов составил $90,66 млн.

В общей сложности за последние полтора месяца инвесторы вывели из этих инструментов совокупно $5,94 млрд.

Операционный директор биржи BTSE Джефф Мэй объясняет такую тенденцию перетоком ликвидности в технологический сектор, а именно в акции компаний, занимающихся искусственным интеллектом (ИИ). По его словам, фокус внимания крупного капитала сместился на ШИ-индустрию на фоне ожиданий будущих IPO масштабных игроков рынка, в частности разработчика OpenAI.

Несмотря на историческую продолжительность падения, аналитики фиксируют заметное замедление темпов выведения средств. Если в начале июня еженедельные потери фондов превышали $1,7 млрд, то к середине месяца этот показатель упал до $226 млн.

По мнению аналитика CoinEx Джеффа Ко, текущая волна распродаж уже близится к своему завершению. Он подчеркнул, что львиная доля негативной динамики была обусловлена фиксацией прибыли и закрытием крупных арбитражных сделок, а не реальным системным падением интереса к первой криптовалюте. В то же время, долгосрочные держатели актива, среди которых крупные пенсионные фонды, не поддаются панике и продолжают сохранять свои позиции.

На момент написания новости цена биткоина составляет $63 000. Дополнительное давление на крипторынок продолжают оказывать глобальные макроэкономические факторы. В частности, речь идет о жесткой «ястребиной» риторике нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Кевина Уорша, который в очередной раз подтвердил намерение американского регулятора бескомпромиссно снижать инфляцию до целевого уровня в 2%.

Эксперты резюмируют: котировки цифровых активов, скорее всего, будут находиться в пределах текущего ценового коридора (боковика) до тех пор, пока ФРС не станет смягчать монетарную политику или на рынке не появятся мощные внутренние драйверы для роста.

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Стейблкоин msUSD потерял привязку к доллару после прекращения сотрудничества с резервным партнером

Алгоритмический или обеспеченный стейблкоин msUSD от проекта Main Street временно потерял привязку к доллару США (депег). Инцидент произошел после того, как провайдер верификации резервов — компания Accountable — в одностороннем порядке разорвала сотрудничество с эмитентом.

На фоне этой новости курс токена кратковременно рухнул до катастрофических $0,06, однако впоследствии смог почти полностью восстановить позиции. В настоящее время актив торгуется вблизи отметки в $0,99.

Представители Accountable объяснили, что решение о немедленном прекращении сотрудничества с Main Street обусловлено несоответствием проекта внутренним стандартам компании по прозрачности и проверке обеспечения.

«Main Street не смогла отвечать нашим стандартам верификации. Мы отдаем себе отчет, что рынки полагались на этот канал данных, и продолжим сотрудничать с партнерами экосистемы по мере развития ситуации», — официально заявили в Accountable.

В ответ на кризис команда Main Street экстренно разработала план восстановления стабильности msUSD и вынесла его на голосование ДАО (сообщества). Если пользователи поддержат инициативу, то пострадавшие владельцы токенов, которые будут отвечать определенным критериям, смогут рассчитывать на компенсации и приоритетное право на возмещение утраченных средств.

Соучредитель платформы Herd Эндрю Хонг обнародовал детальный ончейн-анализ инцидента, указывающий на критическую нехватку реального обеспечения токена:

Пустая казна: За последние несколько дней инвесторы массово погасили msUSD на сумму около $4 млн, что почти полностью опустошило ликвидность проекта. В настоящее время реальные резервы для обеспечения токена составляют всего $4 000, в то время как в обращении находится 74 млн токенов (их текущая рыночная стоимость оценивается в $18 млн).

Риски для DeFi-кредиторов: В кредитном протоколе Morpho активированы два рынка для msY с критически высокими коэффициентами ликвидации (LLTV) на уровне 86% и 91,5%. При этом около $17,85 млн ликвидности другого протокола Alpha заблокировано именно в одном из этих пулов, что создает системные риски.

Сбой ценового оракула: Массовых принудительных ликвидаций позиций на рынке до сих пор не произошло из-за задержки оракула RedStone. Он последний раз обновлял ценовые данные еще 20 июня и до сих пор ошибочно отражает курс msUSD на отметке $1,0639.

Иммунитет сети Sonic: Экосистема блокчейна Sonic почти не пострадает от коллапса, поскольку в этой сети находится незначительный объем актива — всего 164 000 msUSD.

Слом проекта Taiko на $1,7 млн: эмитент просит пользователей срочно вывести средства, а биржи заблокировать депозиты

Команда популярного L2-решения Taiko заявила о компрометации механизма верификации состояния сети. Эта уязвимость поставила под прямую опасность сохранность всех межсетевых мостов (bridges), развернутых снутри экосистемы. Разработчики призвали пользователей немедленно вывести свои активы, а централизованные торговые площадки — временно заблокировать сделки с токеном TAIKO.

Согласно заявлению проекта, из-за инцидента существующие протоколы безопасности мостов больше не действуют. В настоящее время команда координирует усилия с Советом безопасности (Security Council) и партнерами по локализации атаки, деактивации пораженных компонентов и проведению комплексного технического расследования. Кроме того, представители Taiko обратились к криптобиржам с просьбой остановить прием депозитов в нативном токене до полного устранения проблемы.

По данным аналитической компании PeckShield, в результате хакерской атаки злоумышленнику удалось похитить цифровые активы на общую сумму около $1,7 млн. Эксперты зафиксировали, что часть украденного объема — а именно 1,99 млн TAIKO (эквивалент примерно $189 000) — хакер уже успел перевести обналичивание.

Специалисты по кибербезопасности из компании BlockSec Phalcon обнародовали результаты предварительного расследования. Согласно их данным, причиной взлома стала вероятная компрометация ключа подписи SGX enclave (защищенной аппаратной среды), отвечающей за аутентификацию вычислений в сети Taiko.

Имея доступ к этому ключу, хакер смог реализовать следующий алгоритм: