Украина получит 3,2 млрд евро от ЕС на конференции в Гданьске 25-26 июня

Первый транш по 90-миллиардному кредиту ЕС поступит в Украину уже на этой неделе — на Конференции по восстановлению в Гданьске. Об этом сообщил «Европейской правде» информированное европейское чиновник на условиях анонимности.

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Сумма первого транша составляет 3,2 млрд. евро. Это бюджетная часть макрофинансовой помощи. Решение о выплате было принято на прошлой неделе, но символически решили приурочить его к конференции 25−26 июня.

Следующий транш на сумму 5,9 млрд евро, предназначенный для поддержки украинской армии, также ожидается до конца июня.

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