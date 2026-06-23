Первый транш по 90-миллиардному кредиту ЕС поступит в Украину уже на этой неделе — на Конференции по восстановлению в Гданьске. Об этом сообщил «Европейской правде» информированное европейское чиновник на условиях анонимности.
Украина получит 3,2 млрд евро от ЕС на конференции в Гданьске 25-26 июня
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Сумма первого транша составляет 3,2 млрд. евро. Это бюджетная часть макрофинансовой помощи. Решение о выплате было принято на прошлой неделе, но символически решили приурочить его к конференции 25−26 июня.
Следующий транш на сумму 5,9 млрд евро, предназначенный для поддержки украинской армии, также ожидается до конца июня.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Всі хто наближений до влади і силовиків — рублять капусту як не в собі, що не декларація чинуші - то мільйонер, хоча зарплата там не дозволяє мати стільки готівки, заощаджень і майна і це навіть першокласники розуміють.
Тому від таких новин ну якось радості нуль, бо поки гроші дають — війнушка буде тривати, буде робитися вигляд потужної бурної діяльності, посилювати бусифікацію, бо простіше викрасти з вулиці і запихати на фронт, щоб потім позначити як сзч чи безвісти зниклий, а те що мало йти на зп солдатам і на еквіп та озброєння — ці гроші йдуть на династії і корупційні схемки з тендерами, всі все знають — але зробити нічого не можуть, бо поліцаї і тцкуни і жінок, і пенсіонерів спокійно б`ють і розбивають носи, штовхають на землю, це вже весь інет бачив якби.