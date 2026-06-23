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23 июня 2026, 11:02 Читати українською

Украина получит 3,2 млрд евро от ЕС на конференции в Гданьске 25-26 июня

Первый транш по 90-миллиардному кредиту ЕС поступит в Украину уже на этой неделе — на Конференции по восстановлению в Гданьске. Об этом сообщил «Европейской правде» информированное европейское чиновник на условиях анонимности.

Первый транш по 90-миллиардному кредиту ЕС поступит в Украину уже на этой неделе — на Конференции по восстановлению в Гданьске.

► Читайтестраницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сумма первого транша составляет 3,2 млрд. евро. Это бюджетная часть макрофинансовой помощи. Решение о выплате было принято на прошлой неделе, но символически решили приурочить его к конференции 25−26 июня.

Следующий транш на сумму 5,9 млрд евро, предназначенный для поддержки украинской армии, также ожидается до конца июня.

Читайте также: Украина получила от ЕС очередной транш на 2,8 миллиарда евро: куда пойдут деньги?

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
23 июня 2026, 11:30
#
Якщо чесно, то якось вже не видно особливої радості в українців від всіх цих траншів, позик і кредитів, бо часто з них потім податками витискатимуть з українців (не транші пов`язані з використанням кацапських грошей), і загалом є просте розуміння того, що це просто будуть чергові корупційні скандали з міністрами, суддями, депутатами, прокурорами, тцкунами, всі вони стають мільйонерами-мільярдерами, а набу що є, що немає, ну і це ж продовження війнушки, а точніше бусифікації тих хто має від`ємну мотивацію взагалі, при всіх цих траншах мільярдних, регулярно є новини про те, що невистачає грошей на зарплати військовим, а для чого тоді бусифікують? просто щоб було чи класичне українське «не з`їм, так понадкушую»?

Всі хто наближений до влади і силовиків — рублять капусту як не в собі, що не декларація чинуші - то мільйонер, хоча зарплата там не дозволяє мати стільки готівки, заощаджень і майна і це навіть першокласники розуміють.

Тому від таких новин ну якось радості нуль, бо поки гроші дають — війнушка буде тривати, буде робитися вигляд потужної бурної діяльності, посилювати бусифікацію, бо простіше викрасти з вулиці і запихати на фронт, щоб потім позначити як сзч чи безвісти зниклий, а те що мало йти на зп солдатам і на еквіп та озброєння — ці гроші йдуть на династії і корупційні схемки з тендерами, всі все знають — але зробити нічого не можуть, бо поліцаї і тцкуни і жінок, і пенсіонерів спокійно б`ють і розбивають носи, штовхають на землю, це вже весь інет бачив якби.
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