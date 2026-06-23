Зарабатываешь на OnlyFans — налоговая узнает. Но одних иностранных данных для доначисления НДФЛ недостаточно

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 июня 2026, 10:13 Читати українською

Зарабатываешь на OnlyFans — налоговая узнает. Но одних иностранных данных для доначисления НДФЛ недостаточно

Верховный суд рассмотрел дело о доначислении НДФЛ и военного сбора украинцу, получавшему выплаты через OnlyFans. Налоговая узнала о доходах от британских коллег, и это оказалось вполне законным основанием для проверки. Об этом сообщает Liga Zakon

Верховный суд рассмотрел дело о доначислении НДФЛ и военного сбора украинцу, получавшему выплаты через OnlyFans.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Спор возник вокруг выплат за 2020−2022 годы. Компетентный орган Великобритании передал информацию о поступлениях от платформы OnlyFans на счет украинца. На основании этих данных ГНС назначила документальную внеплановую проверку и доначислила НДФЛ и военный сбор. Мужчина пожелал обжаловать это решение в суде.

Кассационный административный суд в составе Верховного суда подтвердил, что международный обмен налоговой информацией является законным инструментом контроля. Налоговый кодекс прямо предусматривает такие данные как основание для проверки, а механизм обмена урегулирован ратифицированными конвенциями и приказом Минфина.

Но есть нюанс

Получить информацию от иностранного органа и доначислить налоги — не одно и то же. Суд пояснил, что зарубежные данные дают право начать проверку, но сами по себе не подтверждают ни факт получения дохода, ни его чёткий размер, ни правильность курса пересчета валюты.

Все это налоговая обязана доказать отдельно надлежащими доказательствами.

Дополнительно суд обратил внимание на процедуру: проверка законна только если плательщику должным образом вручили копию приказа о ее проведении по зарегистрированному налоговому адресу. Поскольку предыдущие инстанции этот вопрос не выяснили, дело направили на новое рассмотрение.

Для получающих выплаты с международных цифровых платформ нужно осознать: иностранные налоговые органы делятся информацией с украинской стороной, и это уже стандартная практика.

Читайте также: Украинцам в Польше угрожают налоговые долги: кого могут заставить заплатить

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами