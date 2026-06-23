Зарабатываешь на OnlyFans — налоговая узнает. Но одних иностранных данных для доначисления НДФЛ недостаточно

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Спор возник вокруг выплат за 2020−2022 годы. Компетентный орган Великобритании передал информацию о поступлениях от платформы OnlyFans на счет украинца. На основании этих данных ГНС назначила документальную внеплановую проверку и доначислила НДФЛ и военный сбор. Мужчина пожелал обжаловать это решение в суде.

Кассационный административный суд в составе Верховного суда подтвердил, что международный обмен налоговой информацией является законным инструментом контроля. Налоговый кодекс прямо предусматривает такие данные как основание для проверки, а механизм обмена урегулирован ратифицированными конвенциями и приказом Минфина.

Но есть нюанс

Получить информацию от иностранного органа и доначислить налоги — не одно и то же. Суд пояснил, что зарубежные данные дают право начать проверку, но сами по себе не подтверждают ни факт получения дохода, ни его чёткий размер, ни правильность курса пересчета валюты.

Все это налоговая обязана доказать отдельно надлежащими доказательствами.

Дополнительно суд обратил внимание на процедуру: проверка законна только если плательщику должным образом вручили копию приказа о ее проведении по зарегистрированному налоговому адресу. Поскольку предыдущие инстанции этот вопрос не выяснили, дело направили на новое рассмотрение.

Для получающих выплаты с международных цифровых платформ нужно осознать: иностранные налоговые органы делятся информацией с украинской стороной, и это уже стандартная практика.

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