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23 июня 2026, 8:23 Читати українською

Работа есть, но не везде: в каких областях больше всего вакансий

На «Едином портале вакансий» большинство предложений о работе — около 71 тыс. — приходится на Киев, сообщил заместитель директора Государственного центра занятости (ГЦЗ) Станислав Павленко в комментарии «Интерфакс-Украина».

На «Едином портале вакансий» большинство предложений о работе — около 71 тыс. — приходится на Киев, сообщил заместитель директора Государственного центра занятости (ГЦЗ) Станислав Павленко в комментарии «Интерфакс-Украина».► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новостиЧто происходит на рынке труда«В результате внутренней миграции населения и релокации бизнеса растет спрос на работников в относительно безопасных регионах, а на прифронтовых территориях, наоборот, экономическая активность сокращается.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Что происходит на рынке труда

«В результате внутренней миграции населения и релокации бизнеса растет спрос на работников в относительно безопасных регионах, а на прифронтовых территориях, наоборот, экономическая активность сокращается. Больше всего предложений о работе насчитывается в Киеве: 71 тыс. единиц, или треть всех имеющихся вакансий», — сообщил представитель ГЦЗ.

Где больше всего предложений о работе

Если рассмотреть наличие вакансий по областям, то больше всего предложений о работе наблюдается во Львовской области — 22 тыс. предложений, или 10% всех вакансий; Днепропетровской — 18 тыс., или 8% всех вакансий; Киевской — 16 тыс., или 7% всех вакансий; Одесской — 14 тыс. или 6% всех вакансий; Харьковской — 11 тыс. или 5% всех вакансий.

Наименьшее количество вакансий наблюдается в Луганской области — 207 предложений.

Читайте также: Кадровый дефицит усилился: почти 70% предприятий жалуются на нехватку работников

По информации представителя ГЦЗ, «на „Едином портале вакансий“ больше всего предложений работы предлагается для: работников сферы торговли и оказания услуг».

Кого чаще всего ищут

В частности, работодатели ищут 17 тыс. продавцов и почти 7 тыс. администраторов.

«Существенный спрос на отдельные профессии обусловлен значительной текучкой кадров в этих отраслях. Довольно часто меняют работу продавцы, официанты, бариста, подсобные рабочие, грузчики. Кроме того, всегда больше всего вакансий появляется по профессиям, которые встречаются почти во всех отраслях экономики — водитель, бухгалтер, юрист, экономист», — пояснил Павленко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Abramon
Abramon
23 июня 2026, 9:27
#
«Зокрема, роботодавці шукають 17 тис продавців та майже 7 тис адміністраторів.» — ясно, що це за попит. На ці професії завжди був дефіцит. Толком роботи з відповідним рівнем з/п, як не було так і немає…
Одне бла-бла про брак кадрів
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