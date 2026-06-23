Работа есть, но не везде: в каких областях больше всего вакансий

На «Едином портале вакансий» большинство предложений о работе — около 71 тыс. — приходится на Киев, сообщил заместитель директора Государственного центра занятости (ГЦЗ) Станислав Павленко в комментарии «Интерфакс-Украина».

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Что происходит на рынке труда

«В результате внутренней миграции населения и релокации бизнеса растет спрос на работников в относительно безопасных регионах, а на прифронтовых территориях, наоборот, экономическая активность сокращается. Больше всего предложений о работе насчитывается в Киеве: 71 тыс. единиц, или треть всех имеющихся вакансий», — сообщил представитель ГЦЗ.

Где больше всего предложений о работе

Если рассмотреть наличие вакансий по областям, то больше всего предложений о работе наблюдается во Львовской области — 22 тыс. предложений, или 10% всех вакансий; Днепропетровской — 18 тыс., или 8% всех вакансий; Киевской — 16 тыс., или 7% всех вакансий; Одесской — 14 тыс. или 6% всех вакансий; Харьковской — 11 тыс. или 5% всех вакансий.

Наименьшее количество вакансий наблюдается в Луганской области — 207 предложений.

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По информации представителя ГЦЗ, «на „Едином портале вакансий“ больше всего предложений работы предлагается для: работников сферы торговли и оказания услуг».

Кого чаще всего ищут

В частности, работодатели ищут 17 тыс. продавцов и почти 7 тыс. администраторов.

«Существенный спрос на отдельные профессии обусловлен значительной текучкой кадров в этих отраслях. Довольно часто меняют работу продавцы, официанты, бариста, подсобные рабочие, грузчики. Кроме того, всегда больше всего вакансий появляется по профессиям, которые встречаются почти во всех отраслях экономики — водитель, бухгалтер, юрист, экономист», — пояснил Павленко.