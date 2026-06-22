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22 июня 2026, 19:00 Читати українською

Тарифная война продолжается: Китай отрезает США от редкоземельных металлов

Пекин ответил на расширение американского черного военного черного списка собственными торговыми ограничениями. 22 июня Китай ввел санкции против 56 американских компаний, от производителей дронов до оборонительных подрядчиков. Самый болезненный удар по американским компаниям по добыче редкоземов, которые США поддерживают государственными средствами. Об этом сообщил сайт The Next Web

Пекин ответил на расширение американского черного военного черного списка собственными торговыми ограничениями. 22 июня Китай ввел санкции против 56 американских компаний, от производителей дронов до оборонительных подрядчиков.

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Два списка — два типа удара

Министерство торговли Китая внесло 10 компаний в список экспортного контроля. Им больше нельзя поставлять товары двойного назначения ни напрямую из Китая, ни через третьи страны. Все текущие поставки должны быть немедленно остановлены.

Среди них:

  • производители дронов Red Cat Holdings и Teal Drones
  • радарная компания IMSAR
  • производитель спутников для NASA Ball Aerospace,
  • производитель военных грузовиков и бронированных машин Oshkosh Defense
  • производитель систем связи, разведки и наблюдения L3Harris Maritime Services.

Министерство финансов параллельно запретило китайским госструктурам и частному бизнесу закупать продукцию еще 46 американских компаний. В списке — Lockheed Martin, Raytheon, Boeing Defense, Anduril и другие флагманы американского ВПК.

При этом китайские дочерние компании этих компаний под ограничения не попадают. И это понятно, ведь они находятся под 100-процентным контролем Пекина.

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Почему редкоземельные металлы — самый острый сигнал

Два имени в списке отличаются на фоне остальных: MP Materials и USA Rare Earth. Обе компании получили государственное финансирование от Вашингтона для того, чтобы уменьшить зависимость США от китайского сырья. Китай возделывает около 90% мировых редкоземельных металлов. Без них невозможно производство чипов, электромобилей, ветротурбин, истребителей и ракет.

MP Materials управляет единственной крупной редкоземельной шахтой в США, американское правительство в прошлом году стало ее крупнейшим акционером. Теперь обе компании — официальные цели Пекина.

Это болезненный и демонстративный удар именно по проекту, который Вашингтон считает национальным стратегическим приоритетом.

Эскалация без конца

Это очередной раунд торговой войны, которая тянется годами. США ограничивают доступ Китая к передовым чипам и оборудованию для их производства. Китай отвечает ограничениям на стратегические материалы: уже введены санкции на экспорт галлия, германия и сурьмы, критические для производства микросхем и оружия.

Для крупных оборонных подрядчиков запрет китайских госзакупок не более чем символический укол: они почти ничего не продают в Китай. Но экспортный контроль на сырье бьет больнее. Карта редкоземельных металлов до сих пор в руках Пекина, и он ею пользуется.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Я Саня
Я Саня
22 июня 2026, 19:58
#
При трампі можна америці какати на голову, а він за це ще і заплатить
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