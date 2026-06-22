Доллар остановили около 45 грн: станет ли евро инструментом балансировки

В понедельник на валютном рынке доллар на межбанке после обеда приблизился к психологической отметке 45 грн, однако закрепиться на этом уровне ему не дали. Как только котировки дошли до 45 грн за доллар, рынок быстро откатился ниже. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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«Сегодня как только доллар на межбанке после обеда дошел до 45 грн, его остановили», — пишет аналитик.

Такая динамика может свидетельствовать о жесткой позиции регулятора по недопущению дальнейшего ослабления гривны именно через доллар. Участники рынка теперь будут внимательно следить, будет ли НБУ и дальше удерживать этот предел, ведь давление на валютный рынок сохраняется.

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«Какая-то прямая жесткая позиция. Нужно будет проследить. Если да, то выравнивать рынок дальше будут через евро, но не допуская снижения ниже 51,0грн/евро», — подытожил Шевчишин.

Фактически это означает, что Нацбанк может пытаться сдерживать резкие колебания курса доллара в районе отметки 45 грн, одновременно корректируя общий баланс рынка через кросс-курс евро. Дальнейшая динамика будет зависеть от активности продавцов валюты, спроса импортеров и ситуации на мировом валютном рынке.