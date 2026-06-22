Не больше 10 тысяч евро: как в Европе ограничивают наличные расчеты

В странах Европейского Союза с 10 июля должен заработать единый лимит на наличные платежи в размере 10 тысяч евро . Нововведение является частью европейской политики борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, пишет «Судебно-юридическая газета».

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Национальные лимиты

В настоящее время в ЕС не существует единого общеевропейского ограничения на наличные расчеты, однако во многих государствах-членах уже действуют собственные национальные лимиты.

Решение об установлении единого максимального порога для наличных платежей в размере 10 тысяч евро было поддержано Европейским парламентом в апреле 2024 года, а в конце мая того же года он был одобрен Советом Е С .

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После официального опубликования соответствующего регламента в Официальном журнале ЕС документ вступит в силу. Применять новые правила начнут только через три года после этого.

Предполагается, что ограничения не будут распространяться на финансовые операции между частными лицами, не осуществляющими коммерческую деятельность.

В то же время, страны ЕС, где уже установлены более низкие лимиты на наличные расчеты, будут иметь право сохранить действующие более строгие ограничения.

В Евросоюзе также напоминают о ряде других правил использования наличных денег. В частности, в странах еврозоны продавцы не обязаны принимать более 50 монет в пределах одного платежа. Кроме того, некоторые торговые точки могут отказаться принимать крупные купюры, например, банкноты номиналом 200 евро.

Отдельно действуют правила перемещения средств через границу. Лица, ввозящие в ЕС или вывозящие из него наличные деньги на сумму более 10 тысяч евро, обязаны декларировать такие средства таможенным органам соответствующей страны.

Новые правила призваны унифицировать подходы к наличным расчетам в Евросоюзе и усилить контроль над финансовыми операциями с целью противодействия незаконным денежным потокам.

Где самые низкие лимиты

Самые низкие лимиты действуют в Греции и Испании. В Греции максимальная сумма наличного платежа составляет 500 евро, а в Испании — 1000 евро при расчетах с субъектами хозяйствования.

Во Франции резиденты могут рассчитываться наличными на сумму до 1000 евро, тогда как для нерезидентов этот лимит увеличен до 15 тысяч евро. В Италии наибольшая сумма наличного платежа составляет 5000 евро.

Литва и Словения установили лимит в 5000 евро, Латвия — 7200 евро, а Португалия запрещает наличные платежи от 3000 евро.

В Бельгии лимит для оплаты товаров и услуг составляет 3000 евро, а в Польше ограничение действует только для расчетов между предпринимателями — до 15 тысяч злотых (около 3300 евро). Для физических лиц нет ограничений.

В Словакии максимальный размер наличного платежа составляет 15 тысяч евро, а в Чехии — около 10,5 тысяч евро в день.

В то же время ряд стран не устанавливают общие ограничения на наличные расчеты. Среди них — Германия, Австрия, Кипр, Эстония, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Швеция и Исландия.

Однако даже в этих государствах действуют дополнительные правила финансового мониторинга. К примеру, в Германии во время наличных платежей на сумму свыше 10 тысяч евро покупатель должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а продавец обязан зафиксировать и хранить информацию о клиенте.

Кроме того, в отдельных странах действуют специальные запреты. Так, в Германии с 2023 года запрещено покупать недвижимость за наличные деньги, а в Бельгии такие ограничения действуют уже длительное время. На Мальте нельзя рассчитываться наличными на сумму от 10 тысяч евро за недвижимость, автомобили, лодки, ювелирные изделия, антиквариат и произведения искусства.