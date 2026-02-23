ЕС введет лимит на крупные платежи наличными

Европейский Союз делает масштабный шаг в борьбе с теневой экономикой и отмыванием денег, вводя единые правила для всех стран-участниц. С лета 2027 года максимальная сумма, которую можно будет оплатить бумажными деньгами за товары или услуги, составит 10 000 евро , что кардинально изменит финансовые привычки жителей тех европейских стран, где ранее таких ограничений не существовало.

Как будут работать новые ограничения

Начиная с 10 июля 2027 года, любая покупка на сумму свыше 10 тысяч евро должна быть оплачена исключительно безналичным путем — банковским переводом, картой или другим цифровым способом. Продавец на законодательном уровне не будет иметь права принять такую сумму наличными.

Это правило касается исключительно коммерческих сделок, где хотя бы одна из сторон является бизнесом. То есть, если вы покупаете автомобиль у официального дилера или рассчитываетесь за ремонт в строительной компании, лимит будет действовать в полной мере.

Стоит отметить, что ограничения касаются только процесса оплаты, а не получения денег или хранения их дома.

Условия для частных сделок и недвижимости

Для обычных граждан остается пространство для маневра:

Частные продажи: если два человека договариваются о продаже подержанного автомобиля между собой (и ни один из них не является профессиональным перекупщиком), рассчитываться наличными можно без каких-либо лимитов.

Недвижимость: при покупке квартиры или дома у частного лица бумажные деньги также разрешены. Однако теперь появляется требование к нотариусам: они обязаны официально фиксировать в документах способ оплаты (наличный или безналичный).

Идентификация покупателей и опыт других стран

Еще одно важное нововведение коснется значительно более широкого круга потребителей. Если сумма покупки превышает 3 000 евро (например, дорогая мебель, брендовые часы или техника), а покупатель желает заплатить наличными, продавец будет обязан проверить паспорт или ID-карту и сохранить эти данные в своих регистрах.

Интересно, что Германия, где до сих пор можно было платить наличными без ограничений, долго оставалась «отсталой» в этом вопросе на фоне других государств Европы. Например:

Во Франции и Испании максимальный порог для наличных денег давно составляет 1 000 евро.

В Греции расплатиться купюрами невозможно, если сумма чека превышает 500 евро.

В Италии и Португалии также действуют строгие лимиты, а в некоторых европейских странах уже начали постепенно демонтировать уличные банкоматы из-за падения спроса на них.

Параллельно с этими европейскими инициативами, в Германии также готовится реформа известного кредитного бюро Schufa, что станет еще одним важным обновлением для местных потребителей.