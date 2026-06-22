Samsung лишился статуса самой дорогой компании Южной Кореи. Его обогнал конкурент

Наряду с Samsung и американской Micron, компания входит в число немногих крупных производителей высокоскоростной памяти (HBM), которая используется в современных ИИ-процессорах. SK Hynix является ключевым поставщиком для чипмейкера Nvidia и недавно заявила, что уже предоставила образцы передовой памяти HBM4 своим крупнейшим клиентам.

Котировки SK Hynix взлетели еще и на фоне того, что аналитики повысили целевые показатели для компании в преддверии листинга ее американских депозитарных расписок, объясняет Bloomberg.

По данным источников Reuters, SK Hynix планирует провести размещение ADR в августе. Впрочем, детали еще не определены, уточняют собеседники агентства. Один из них заявил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США, скорее всего, одобрит заявку SK Hynix на листинг в течение недели, начиная с 22 июня.

Компания конфиденциально подала документы регулятору еще в марте. Как сообщал тогда один из источников Reuters, SK Hynix планирует привлечь до $14 млрд. Корейские издания называют цифру вплоть до 40 трлн вон ($26 млрд) — сумма выросла на фоне мощного ралли акций в этом году на 350%, пишет The Korea Herald.