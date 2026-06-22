ФРС еще трижды поднимет ставки в этом году и не снизит их до 2028 года — Bank of America

Bank of America резко изменил прогноз по монетарной политике США. Теперь банк ожидает не понижения, как это было полгода назад, а повышение процентных ставок Федеральной резервной системы. Об этом сообщил Investing.com

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Аналитики главного финансового холдинга США уверены, что в 2026 году ФРС поднимет ставку в сентябре, октябре и декабре: по 0,25 процентных пункта каждый раз. Итоговая ставка составит 4,25−4,50%. Далее ожидается длительная пауза по-прежнему в течение всего 2027 года. О снижении ставок можно забыть до 2028 года.

Почему BofA изменил прогноз именно сейчас

Главная причина — это инфляция, которая отказывается возвращаться в норму. Базовый индекс расходов на личное потребление (PCE), являющийся любимым показателем ФРС, может достигнуть 3,5% в мае. Это на 0,7 процентного пункта выше, чем год назад и значительно выше целевого уровня в 2%.

Рынок труда при этом остается устойчивым — безработица не выросла даже при нынешних высоких ставках. Это дает ФРС простор для действий. Председатель ФРС Кевин Уорш на последней пресс-конференции отметил приоритет ценовой стабильности и дал понять, что текущая политика ведомства не слишком жесткая.

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Что это значит для рядовых граждан и бизнеса

Высшие ставки — это более дорогие кредиты. Ипотека, автокредиты и ссуды для частного бизнеса станут менее доступными. Для компаний, принимавших кредиты в расчете на быстрое удешевление заимствований, новости плохи: придется жить с высокими расходами еще несколько лет.

Для доллара это поддержка: более высокие ставки укрепляют американскую валюту, влияющую на курсы других валют, в том числе и гривны.

BofA все же оставляет запасной выход: если рынок труда резко ухудшится, инфляция внезапно упадет или фондовые рынки рухнут, то планы могут измениться. Но пока базовый сценарий один: ставки растут, и это надолго.