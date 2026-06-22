Доллар на межбанке приближается к отметке 45 грн

Курс доллара на межбанковском валютном рынке постепенно приближается к психологической отметке 45 грн. По состоянию на текущие торги котировки доллара находятся в диапазоне 44,92−44,96 грн/$. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Что будет влиять на курс

В ближайшее время ключевыми для валютного рынка будут оставаться два фактора: поведение Национального банка и динамика доллара и евро на мировых рынках.

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По прогнозам аналитика, в базовом сценарии официальный курс доллара может находиться в пределах 44,65−45,10 грн. На наличном рынке доллар ожидается в диапазоне 44,75−45,25 грн.

Официальный курс евро, по базовому прогнозу, может оставаться в пределах 51−52 грн, а наличный — 51,5−52,5 грн.